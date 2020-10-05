İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? MEB TYP kura sonuçları sorgulama!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullarda görev yapmak üzere hizmetli ve güvenlik görevlisi alımı için İŞKUR aracılığı ile TYP personeli alımı yapıyor. Başvuruları 22 Eylül'de sona eren İŞKUR TYP başvuruları için adayların gözü açıklanacak TYP sonuçlarında. Peki, İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanacak? TYP nedir? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) TYP sonuçları açıklandı mı? İşte İŞKUR TYP sonuç sorgulama ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullarda görev yapacak hizmetli ve güvenlik görevlisi alımı için başvuruları eylül ayında almıştı. İŞKUR TYP personel alımı altında başvuruları alınan MEB TYP personeli için gözler TYP başvuru sonuçlarında. Peki, İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanacak? TYP nedir? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) TYP sonuçları açıklandı mı? İşte İŞKUR TYP sonuç sorgulama ekranı...

İŞKUR'da yayınlanan okullara TYP güvenlik görevlisi alımı ve TYP hizmetli(temizlikçi) alımı başvuru sonuçları adaylar tarafından merak ediliyor. Okullarda yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlayacağının açıklanmasının ardından başvuruları eylül ayında alınan İŞKUR TYP başvurularının sonuçları binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Ekim ayında açıklanacağı ifade edilen TYP adayları sonuçları bekliyor.

TYP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullarında görevlendirilecek TYP personeli için alımlar noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile sonuçlanacak. İŞKUR aracılığıyla başvuruları alınan adayların TYP kura sonuçları ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın İl ve İlçe Müdürlüklerinden açıklanacak. Sonuçlar İŞKUR şube müdürlüğünden ve İŞKUR TYP ekranından da öğrenebilecek.

Antalya, Sinop, Muğla, Burdur, Sakarya, Erzurum, Aydın, Afyonkarahisar, Ardahan, Artvin, Manisa, Kilis, Batman, Kars , Çorum, Malatya Edirne , Düzce, Trabzon Bursa , Çanakkale, Kahramanmaraş Osmaniye , Çankırı, Kars, Amasya Hakkari illerinde görevlendirilecek TYP hizmetli ve güvenlik görevlisi adayları Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alacak. MEB'in TYP başvuru sonuçlarını bir hafta içinde bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan TYP başvurularını yapan ve seçilen personeller ekim ayında göreve başlayacak.

Başvuruları kazanan adaylar bazı ilanlar için noter kurası ile, bazı ilanlar için ise liste yöntemi ile belirlenecek. İŞKUR TYP sonuçları başvuru yapılan ilanın olduğu il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasında yer alıyor.

TYP PERSONELLERİ NASIL SEÇİLİYOR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Noter kurası yöntemi,

Liste yöntemi,

Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

Kadınlar,

35 yaş üstü bireyler,

Engelliler,

Eski hükümlüler,

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,

TYP'nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.

TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ''başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği'' ve ''ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP'ye katılamayacağı'' yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.

TYP NEDİR? KİMLER TYP'DEN YARARLANAMAZ?

İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz.

Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.

Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.

Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP'den de yararlanamaz.

Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP'ye tekrar katılamaz.

TYP'YE BAŞVURANLAR NERELERDE ÇALIŞABİLİR?

İŞKUR'a TYP başvurusu yapanlar hangi alanlarda çalışıyorlar merak konusu oldu. TYP başvurusu kabul edilen adaylar; çevre temizliğinden restorasyona kadar birçok alanda çalışabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Vadi ve dere ıslahı

Erozyon engelleme çalışmaları

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi