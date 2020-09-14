İŞKUR TYP okullara personel alımı başladı! TYP başvuru şartları nelerdir? İŞKUR TYP okul başvuruları nasıl yapılır?

İŞKUR Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda personel alımı yapılacak. Okullara alınacak güvenlik görevlisi, çevre düzenlemesi, bakım ve onarım ve temizlik alanındaki alımlarda yaş şartı ise aranmayacak. Peki, TYP İŞKUR okullara personel alımı başvurusu nasıl yapılır? TYP başvuru şartları nelerdir?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Toplum Yararına Programları (TYP) alımları hakkında araştırma yapılır. İŞKUR personel alımları MEB bakım onarım ve temizlik, Güvenlik, Çevre temizliği ve düzenlemesi alanlarında düzenli personel alımı ilanı yayımlanıyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İŞKUR aracılığıyla okullara 20 bin personel alımı yapacak. TYP-İŞKUR başvurusu nasıl yapılır? TYP-İŞKUR başvuru şartları nelerdir?

TYP-İŞKUR BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen okulların güvenliği temizliği ve bakım onarımı konularında kadrolu istihdam gerçekleştirilemeyen alanlar için geçici süredeki personel başvuruları İŞKUR üzerinden online ALO 170 hattından yapılabilecek.

İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI

TYP-İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yaş şartında 18 yaşını doldurmuş olmak. İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak. SGK'dan herhangi bir emekli aylığı, gelir aylığı ya da malül aylığı almıyor olmak gerekmektedir. Adayların eğitim şartlarında herhangi bir mezuniyet şartı aranmayacak. Fakat halihazırda örgün bir eğitime devam eden adaylar bu ilanlara başvuru gerçekleştiremeyecekler. Açıköğretim mezunları başvuru yapabilecek mi belli oldu. Örgün öğretim dışında Açıköğretim ile Lise, Üniversite okuyan öğrenciler puanlara başvuru yapabilecekler. Daha önce toplum yararına programı kapsamında görevli iken kendi kusurlarını nedeniyle işten çıkarma tutulmamış olmalı istenmektedir. 2019 ve 2020 eğitim öğretim döneminde güvenlik görevlisi kadrosunda çalışan TYP çalışanlarının 2020-2021 eğitim öğretim döneminde başvuru yapabilecekler.

TYP ALIMI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Van, Çorum, Hakkari, Osmaniye, Aydın, Edirne, Aydın, Nevşehir ve İzmir illerinde bu illere bağlı ilçelerde görevlendirmeler yapılacak.