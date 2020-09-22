İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? MEB TYP kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı…

İŞKUR Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığı en az ilk okul mezunu yüzlerce personel alımı gerçekleştirecek. MEB TYP İŞKUR başvurusunda bulunanlar kura sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte İŞKUR TYP kura sonuçları 2020…

İŞKUR üzerinden Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışacak personel alımı başvurusunda bulunan vatandaşlar başvuruların sona ermesinin ardından, kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanacak? TYP kura sonuçları…

TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TYP başvurularını yapan ve seçilen personeller Ekim ayında göreve başlayacak. Kura sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz belli olmadı.

TYP ALIMI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Van, Çorum, Hakkari, Osmaniye, Aydın, Edirne, Aydın, Nevşehir ve İzmir illerinde bu illere bağlı ilçelerde görevlendirmeler yapılacak.