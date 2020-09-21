İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İŞKUR TYP başvurularında son günler!

İŞKUR Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) en az ilkokul mezunu yüzlerce personel alımı yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından TYP personel alımı başvuruları için son 2 güne girildi. Başvurularını tamamlayan adaylar TYP kura çekilişinin ne zaman yapılacağını ve TYP sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. TYP kapsamında alınacak MEB personeli ekim ayında göreve başlayacak. Peki, İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İŞKUR TYP kura çekilişi ne zaman? İşte İŞKUR TYP kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Toplum Yararına Programları (TYP) personel alımı başvuru sürecinde son günlere girildi. İŞKUR TYP kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) alınacak personel için başvuru süreci yarın tamamlanıyor. Başvurularını gerçekleştiren pek çok kişi de 'İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İŞKUR TYP kura çekilişi ne zaman?' sorularını araştırıyor. İşte İŞKUR TYP kura çekilişi ve personel alımı sonuçları ile ilgili merak edilenler...

İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden TYP ilanları yayınlandı. İŞKUR TYP ilanların başvuruları illere göre değişiklik gösteriyor. TYP başvurusu için bazı ilanların başvuru süreci bugün dolarken bazı ilanların başvuruları ise 22 Eylül'de sona erecek.

İŞKUR TYP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

TYP başvuruları İŞKUR üzerinden yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan TYP başvurularını yapan ve seçilen personeller ekim ayında göreve başlayacaklar.

Başvuruları kazanan adaylar bazı ilanlar için noter kurası ile, bazı ilanlar için ise liste yöntemi ile belirlenecek. Başvuru yaptığınız ilanına tıklayarak kura tarihlerini öğrenebilirsiniz.