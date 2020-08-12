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İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İŞKUR MEB TYP sonuç ekranı!

12 Ağustos 2020 Çarşamba - 11:13 | Son Güncelleme : 12 08 2020 - 11:13

İŞKUR'a kayıtlı istihdamında zorluk çekilen işsizlerin, işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde istihdamına olanak sağlayan Toplum Yararına Program (TYP) başvuruları yoğun ilgi görüyor. Son olarak İŞKUR Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında en az ilkokul mezunu yüzlerce MEB güvenlik görevlisi, MEB bakım, onarım ve temizlik alanında personel alımı başvuruları alındı. Adaylar İŞKUR TYP başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İşte İŞKUR MEB TYP sonuç ekranı...


Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Toplum Yararına Programları (TYP) alımları başladı. Son olarak İŞKUR Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında en az ilkokul mezunu yüzlerce MEB güvenlik görevlisi, MEB bakım, onarım ve temizlik alanında personel alımı başvuruları alındı. Başvuru yapan adaylar İŞKUR TYP başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İşte İŞKUR MEB TYP sonuç öğrenme ekranı...
 
 
İŞKUR TYP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 
 
TYP başvuruları İŞKUR üzerinden devam ediyor. Bazı ilanların başvuruları 11 Ağustos’ta biterken, işlemleri 15 Ağustos’a kadar devam eden ilanlar da mevcut. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan TYP başvuruları ile alınan personeller mayıs ayına kadar çalışabilecekler.
 
Başvuruları kazanan adaylar bazı ilanlar için noter kurası ile, bazı ilenler için ise liste yöntemi ile belirlenecek. İlk kura 14 Ağustos’ta çekilecek. Başvuru yaptığınız ilanına tıklayarak seçim tarihlerini öğrenebilirsiniz.
 
 

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