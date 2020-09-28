İŞKUR TYP başvuru sonuçları 2020 sorgulama! MEB TYP İŞKUR sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde İŞKUR üzerinden okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi başvuru yapılmış, gözler kura sonuçlarına çevrilmişti. TYP başvurusunda bulunan vatandaşlar İŞKUR kura sonuçlarının açıklanıp, açıklanmadığını merak ederken çekiliş sonuçlarının nasıl sorgulandığını da araştırıyor. Başvuru yapan vatandaşlar TYP kura sonuçlarını il ve ilçenin kendi Milli Eğitim Müdürlüğü internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. İşte İŞKUR MEB TYP kura sonuçları 2020…

İŞKUR bünyesinde olan Toplum Yararına Program kapsamında 9 ay boyunca vatandaşa iş imkanı sunacak kuranın sonuçları merak ediliyor. MEB'e bağlı okullarda hizmetli ve güvenlik görevlisi olarak çalışacak vatandaşlar, İŞKUR TYP kura sonuçlarını sorguluyor.

TYP KURA SONUÇLARI SORGULAMA

İlan sonuçları noter kurası ve liste yöntemi belirleniyor. İŞKUR TYP sonuçları başvuru yapılan ilanın olduğu il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasında yer alıyor.

TYP ALIM YAPACAK KADROLAR

– Çevre temizliği

– Kamusal altyapının yenilenmesi

– Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

– Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

– Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

– Ağaçlandırma

– Park düzenlemeleri

– Vadi ve dere ıslahı

– Erozyon engelleme çalışmaları

ŞARTLARI NELERDİR?

– Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

– 18 yaşını tamamlamış olmak,

– Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

– Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

Dokuz ay boyunca iş imkanı sağlanan kimselere asgari ücret düzeyinde ödeme yapılacak.