İŞKUR TYP başvuru sonuçları 2020 sorgulama! MEB TYP İŞKUR sonuçları açıklandı mı?

İŞKUR bünyesinde olan Toplum Yararına Program kapsamında 9 ay boyunca vatandaşa iş imkanı sunacak kuranın sonuçları merak ediliyor. MEB'e bağlı okullarda hizmetli ve güvenlik görevlisi olarak çalışacak vatandaşlar, İŞKUR TYP kura sonuçlarını sorguluyor.
TYP KURA SONUÇLARI SORGULAMA
İlan sonuçları noter kurası ve liste yöntemi belirleniyor. İŞKUR TYP sonuçları başvuru yapılan ilanın olduğu il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasında yer alıyor.
TYP ALIM YAPACAK KADROLAR
– Çevre temizliği
– Kamusal altyapının yenilenmesi
– Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi
– Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması
– Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
– Ağaçlandırma
– Park düzenlemeleri
– Vadi ve dere ıslahı
– Erozyon engelleme çalışmaları
ŞARTLARI NELERDİR?
– Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
– 18 yaşını tamamlamış olmak,
– Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
– Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)
Dokuz ay boyunca iş imkanı sağlanan kimselere asgari ücret düzeyinde ödeme yapılacak.