İŞKUR TYP başvuru ne zaman? İŞKUR TYP personel (işçi) alım listesi yayımlandı

Toplum Yararına Programlar kapsamında alımı yapılacak olan TYP personel listesi İŞKUR’un sitesinde yayımlandı. İŞKUR tarafından geçici gelir desteği sağlamak amacıyla başlatılan programlar için ilanlar yayınlandı. Peki, ŞKUR TYP başvuru ne zaman? İŞKUR TYP okul başvuruları ne zaman 2021? İŞKUR TYP başvuru şartları ne? İşte İŞKUR TYP personel (işçi) alım listesi...

Geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından başlatılan programda belirli dönem destek veriliyor. Başta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olmak üzere pek çok bakanlık bünyesinde alımlar yapılıyor. İŞKUR TYP işçi alımı başvuruları binlerce vatandaş tarafından merakla bekleniyor. TYP personel listesi İŞKUR’un sitesinde yayımlandı. İlanlar Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi üzerinden duyurulyor. İŞKUR TYP başvuru ne zaman? İŞKUR TYP personel (işçi) alım listesi

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-Kuruma kayıtlı işsiz olmak

-18 yaşını tamamlamak

-Emekli ve malul aylığı almıyor olmak

-Öğrenci olmamak

KATILIMCILAR NASIL SEÇİLİYOR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir. Noter kurası yöntemi, Liste yöntemi, Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi. İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır.

Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır. Kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, Engelliler, Eski hükümlüler, Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, TYP'nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.

2017 yılında, TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ''başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği'' ve ''ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP'ye katılamayacağı'' yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.

MEB TYP İLANLARI YAYIMLANDI MI?

Toplum Yararına Programları (TYP) alımı iş ilanları güncel olarak İŞKUR tarafından yayımlanıyor. TYP kapsamında İŞKUR tarafından Milli Eğitim Bakanlığı 'na (MEB) güvenlik görevlisi ve bakım, onarım, temizlik görevlisi alımı geçen yıl yapılmıştı. Ancak şuan için MEB ilanı bulunmuyor.

İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz.

TYP İLE ÇALIŞACAK PERSONEL ALIMI NASIL YAPILIYOR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunuyor. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

- Noter kurası yöntemi,

- Liste yöntemi,

- Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

İstihdamında güçlük çekilen gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif ediliyor. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste’ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

- Kadınlar,

- 35 yaş üstü bireyler,

- Engelliler,

- Eski hükümlüler,

- Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,

TYP’nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz. TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ‘’başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği’’ ve ‘"ADNKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP’ye katılamayacağı’’ yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.

TYP İLE ALINAN PERSONELİN HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİ

TYP’de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.

KİMLER TYP'DEN YARARLANAMAZ?

- İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP’ye başvuramaz.

- Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye

- Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.

- Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP’den de yararlanamaz.

- Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP’ye tekrar katılamaz.