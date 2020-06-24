İŞKUR Sosyal Çalışma Programı (SÇP) başvuruları başladı mı? İŞKUR Sosyal Çalışma Programı 2020 başvuruları ne zaman?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde ilk kez 2019 yılında uygulanan ve büyük ilgi gören Sosyal Çalışma Programı internette merak edilen konular arasında geliyor. Öğrencilerin sosyalleşerek para kazanmasını sağlayan proje ile üniversite öğrencileri ilk kez sigortalı oluyor. Peki, İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvuruları başladı mı? İŞKUR Sosyal Çalışma Programı 2020 başvuruları ne zaman? İŞKUR üniversite öğrencileri için yaz işi başvurusu nasıl yapılır? İşte İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvuruları ile ilgili merak edilenler...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geçen yıl başlatılan Sosyal Çalışma Programı başvurularının ne zaman başlayacağı internette merak ediliyor. Üniversite öğrencilerini hem iş hayatına hazırlamak hem de ilk kez sigorta lı olması için başlatılan Sosyal Çalışma Programı geçtiğimiz yıl büyük ilgi görmüştü. Yaz aylarını çalışarak değerlendirmek isteyen üniversite öğrencilerinin gözü Bakanlıktan yapılacak açıklamada. Peki, İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvuruları başladı mı? İŞKUR üniversite öğrencileri için yaz işi başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR Sosyal Çalışma Programı 2020 başvuruları ne zaman? İşte İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvuruları ile ilgili bilmeniz gerekenler...

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI (SÇP) NEDİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başlattığı Sosyal Çalışma Programları, üniversite öğrencilerinin bir yandan kamu kurumlarında toplumsal faydası olan işlerde çalışabilecekleri, diğer yandan mesleki niteliklerini geliştirebilecekleri programlardır.

Program düzenlenebilecek alanlar şöyledir:

• Doğanın korunması.

• Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması.

• Kütüphanelerin bakımı ve düzeni.

• Kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMINA KİMLER KATILABİLİR?

Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere bütün yükseköğretim öğrencileri katılabilir. Ancak katılamayacağı belirtilen eğitim düzeylerinin yanısıra kişinin aktif bir lisans veya önlisans kaydının olması durumunda programlara katılım mümkündür. Vakıf veya devlet fark etmeksizin bütün üniversite öğrencileri Sosyal Çalışma Programı'na başvurabilir.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI HANGİ AYLARDA DÜZENLENİR?

2019 yılında Sosyal Çalışma Programları Temmuz , Ağustos ve Eylül ayında düzenlendi.

İŞKUR SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Sosyal Çalışma Programı 2019 yaz döneminde başladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada bundan sonraki her yaz tatilinde uygulanacağı belirtildi. Öğrencilik dönemi boyunca Sosyal Çalışma Programından toplam 3 ay (90 gün) yararlanma hakkı bulunuyor.

2020 yılı başvurularının ne zaman başlayacağı ise belli değil. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor. Ancak Sosyal Çalışma Programı başvuru ekranı ise açık. Öğrenciler başvuru ekranı üzerinden alımların yapılıp yapılmayacağını da görebilir.

İŞKUR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN YAZ İŞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Sosyal Çalışma Programına başvurabilmek için İŞKUR’a kayıt olmak ve kaydın aktif statüde olması gerekiyor. İŞKUR kaydının aktif olması için ise iş arayan profilinde yer alan meslek ve öğrenim bilgilerinin doldurulması zorunludur. Meslek bilgisi varsa bir meslekle doldurulabileceği gibi “Öğrenci (Lisans)” ya da “Öğrenci (Ön lisans)” şeklinde giriş yapılarak da doldurulabilecek. Sosyal Çalışma Programına İŞKUR internet sitesinde ilan edildiği tarihten başlamak üzere 4 gün süreyle başvuru yapılabilir. Başvurusu devam eden programlar www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacak olup online kullanıcı girişi yapılarak programlar incelenebilecek ve başvuru yapılabilecektir. Sosyal Çalışma Programına başvurular internet üzerinden gerçekleştirileceğinden öğrencilerden herhangi bir evrak istenmez. Ancak başvuru aşamasında sorunla karşılaşan öğrencilerden durumlarını ispatlayıcı belge istenir. Örneğin başvurduğu tarihte aktif lisans öğrencisi kaydı olan kişinin, sistemden öğrenci olunmadığına dair bir hata alarak başvurusunun yapılamaması durumunda başvuru süresi içinde İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine aktif öğrencilik kaydını ispatlayıcı belge getirmesi gerekmektedir. Sosyal Çalışma Programına sadece internet üzerinden başvuru yapılır. Ancak sistemsel bir sorunla karşılaşan (örneğin öğrencilik bilgisi yanlış geldiği için başvurusu alınamayan vb.) öğrenciler İl Müdürlüklerine/ Hizmet Merkezlerine hatanın ekran görüntüsüyle birlikte müracaat edebilir.

İŞKUR SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMININ SÜRESİ NE KADAR?

Bir yaz döneminde Sosyal Çalışma Programının azami süresi 3 aydır. Bir katılımcı haftada 3 gün bu programa katılım sağlayabileceğinden bir yaz döneminde katılım sağlanabilecek toplam süre 42 gündür. 2019 yılı yaz dönemi için bu süre 39 gün olarak belirlenmişti. Günlük sosyal çalışma süresi 8 saattir. Bu sürenin 7,5 saati çalışma yarım saati dinlenme süresidir. Haftalık çalışma süresi 3 gündür.

Öğrenciler, programa katılım sağladıkları her gün için yaklaşık 71 TL ödeme almaya hak kazanır. Ayrıca yine bu günler için emekliliğe etki eden sigortaları dâhil tüm sigorta primleri yatırılır. Örneğin; 8 Temmuz tarihinde başlayan programa Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerinde kesintisiz katılım sağlayan kişi 12 gün için yaklaşık 860 TL net ödeme alır.

Program dolayısıyla katılımcıların KYK bursları/öğrenim kredileri kesilmez. Ancak diğer kurumlardan alınan burslarla ilgili olarak ilgili kurumla görüşülmesi gerekmektedir.

İŞKUR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN YAZ İŞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sosyal Çalışma Programına başvurabilmek için İŞKUR’a kayıt olmak ve kaydın aktif statüde olması gerekiyor. İŞKUR kaydının aktif olması için ise iş arayan profilinde yer alan meslek ve öğrenim bilgilerinin doldurulması zorunludur. Meslek bilgisi varsa bir meslekle doldurulabileceği gibi “Öğrenci (Lisans)” ya da “Öğrenci (Ön lisans)” şeklinde giriş yapılarak da doldurulabilecek. Sosyal Çalışma Programına İŞKUR internet sitesinde ilan edildiği tarihten başlamak üzere 4 gün süreyle başvuru yapılabilir. Başvurusu devam eden programlar www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacak olup online kullanıcı girişi yapılarak programlar incelenebilecek ve başvuru yapılabilecektir.

Sosyal Çalışma Programına başvurular internet üzerinden gerçekleştirileceğinden öğrencilerden herhangi bir evrak istenmez. Ancak başvuru aşamasında sorunla karşılaşan öğrencilerden durumlarını ispatlayıcı belge istenir. Örneğin başvurduğu tarihte aktif lisans öğrencisi kaydı olan kişinin, sistemden öğrenci olunmadığına dair bir hata alarak başvurusunun yapılamaması durumunda başvuru süresi içinde İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine aktif öğrencilik kaydını ispatlayıcı belge getirmesi gerekmektedir.