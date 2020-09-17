İŞKUR personel alımı ilanları! 70 bin 687 personel alımı yapılacak…

Türkiye genelinde İŞKUR üzerinden 70 bin 687 personel alımı ilanı verildi. Türkiye’nin farklı şehirlerinde bulunan özel işyerlerinde çalıştırılmak üzere en az ilkokul mezunu 70 Bin 687 personel alımı yapılacak.

İŞKUR iş ilanları sayfası yakından takip ediliyor. İŞKUR açık iş ilanları sayfası üzerinden 73 bin 440 personel alımı ilanı yayınlandı. Türkiye genelinde farklı şehirlerde bulunan özel işyerlerinde çalıştırılmak üzere en az ilkokul mezunu olmak şartı ile 70 Bin 687personel alımı şartları ve başvuru koşulları her ilanın kendi sayfasında yer alıyor.

İŞKUR İŞ İLANLARI: 70 BİN 687 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Türkiye İş Kurumu resmi internet adresinden iş ilanları yayınlandı. Türkiye genelinde birçok farklı şehirde 70 bin 687 personel alımı yapılacak.

PERSONEL ALIMI YAPILACAK KADROLAR

Beden İşçisi (Genel) 15313

Temizlik Görevlisi 1818

Satış Danışmanı / Uzmanı 1740

Makineci (Dikiş) 1537

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1375

Ön Muhasebeci 1259

Konfeksiyon İşçisi 1025

Şoför-Yük Taşıma 1005

Paketleme işçisi 880

Garson (Servis Elemanı) 861

Kasiyer 771

Depo İşçisi (Elleçleme) 758

Dokuma Konfeksiyon Makineci 735

Forklift Operatörü 677

Bisküvi İmalat İşçisi 661

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 622

Ambar/Depo Görevlisi 617

Tır-Çekici Şoförü 590

CNC Torna Tezgahı Operatörü 567

Motosikletli Kurye 548

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 535

Elektrikçi (Genel) 517

Metal Mamuller Montaj İşçisi 512

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 509

Turizm Ve Otelcilik Elemanı 480

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 441

Aşçı 428

Büro Memuru (Genel) 427

Kalite Kontrolcü 420

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 419

Kurye 345

Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 340

Mermer İşçisi 320

Pazarlamacı 317

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 316

Çağrı Merkezi Elemanı 310

Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 310

Muhasebeci 309

Güvenlik Görevlisi 305

Reyon Görevlisi 301

Mobilya Montajcısı 298

Beden İşçisi (Temizlik) 294

Bulaşıkçı (Stevard) 294

Sevkiyat Görevlisi 290

Kamyon Şoförü 289

Pres Tezgahı Operatörü (Kesim) 286

İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 285

Mekanik Bakım Onarımcısı 284

Depo Sevkiyat Sorumlusu 282

Sekreter 274

Proses İşçisi 259

Aşçı Yardımcısı 254

Muhasebe Meslek Elemanı 250

Elektrik Teknisyeni 237

Mobilya Döşeme İşçisi 228

Makine Mühendisi 227

Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü 213

Mobilyacı 206

Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) 200

Düz Dikiş Makineci 199

Ayakkabı İmalatçısı 197

Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 194

Ahşap Mobilya İmalatçısı 193

Hemşire 186

CNC Freze Tezgahı Operatörü 183

Kalite Kontrolcü-Tekstil 178

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