İŞKUR personel alımı ilanları! 70 bin 687 personel alımı yapılacak…

İŞKUR iş ilanları sayfası yakından takip ediliyor. İŞKUR açık iş ilanları sayfası üzerinden 73 bin 440 personel alımı ilanı yayınlandı. Türkiye genelinde farklı şehirlerde bulunan özel işyerlerinde çalıştırılmak üzere en az ilkokul mezunu olmak şartı ile 70 Bin 687personel alımı şartları ve başvuru koşulları her ilanın kendi sayfasında yer alıyor.
İŞKUR İŞ İLANLARI: 70 BİN 687 PERSONEL ALIMI YAPILACAK
Türkiye İş Kurumu resmi internet adresinden iş ilanları yayınlandı. Türkiye genelinde birçok farklı şehirde 70 bin 687 personel alımı yapılacak.
PERSONEL ALIMI YAPILACAK KADROLAR
Beden İşçisi (Genel) 15313
Temizlik Görevlisi 1818
Satış Danışmanı / Uzmanı 1740
Makineci (Dikiş) 1537
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1375
Ön Muhasebeci 1259
Konfeksiyon İşçisi 1025
Şoför-Yük Taşıma 1005
Paketleme işçisi 880
Garson (Servis Elemanı) 861
Kasiyer 771
Depo İşçisi (Elleçleme) 758
Dokuma Konfeksiyon Makineci 735
Forklift Operatörü 677
Bisküvi İmalat İşçisi 661
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 622
Ambar/Depo Görevlisi 617
Tır-Çekici Şoförü 590
CNC Torna Tezgahı Operatörü 567
Motosikletli Kurye 548
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 535
Elektrikçi (Genel) 517
Metal Mamuller Montaj İşçisi 512
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 509
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 480
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 441
Aşçı 428
Büro Memuru (Genel) 427
Kalite Kontrolcü 420
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 419
Kurye 345
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 340
Mermer İşçisi 320
Pazarlamacı 317
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 316
Çağrı Merkezi Elemanı 310
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 310
Muhasebeci 309
Güvenlik Görevlisi 305
Reyon Görevlisi 301
Mobilya Montajcısı 298
Beden İşçisi (Temizlik) 294
Bulaşıkçı (Stevard) 294
Sevkiyat Görevlisi 290
Kamyon Şoförü 289
Pres Tezgahı Operatörü (Kesim) 286
İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 285
Mekanik Bakım Onarımcısı 284
Depo Sevkiyat Sorumlusu 282
Sekreter 274
Proses İşçisi 259
Aşçı Yardımcısı 254
Muhasebe Meslek Elemanı 250
Elektrik Teknisyeni 237
Mobilya Döşeme İşçisi 228
Makine Mühendisi 227
Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü 213
Mobilyacı 206
Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) 200
Düz Dikiş Makineci 199
Ayakkabı İmalatçısı 197
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 194
Ahşap Mobilya İmalatçısı 193
Hemşire 186
CNC Freze Tezgahı Operatörü 183
Kalite Kontrolcü-Tekstil 178
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