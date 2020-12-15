İŞKUR personel alımı ilanları! 43 bin personel aranıyor, 10 bini vasıfsız!

İŞKUR üzerinden binlerce personel alımı ilanı yayımlandı. Kamu ve özel sektöre ait iş ilanlarının paylaşıldığı İŞKUR binlerce kişiye istihdam sağlamaya devam ediyor. Yeni yıla sayılı günler kala işsiz kalan binlerce vatandaşlara yeni iş imkânı sunuyor. Ülke genelinde 43 bin 217 personel aranıyor, bunun yaklaşık 10 bini ise işçiden oluşuyor. Peki, İŞKUR üzerinden hangi kadroya ne kadar personel alımı yapılacak?

İŞKUR üniversitelerden, belediyelere, bakanlıktan emniyete kadar birçok kurumun personel alımı ilanlarını paylaşıyor. İlanlarda akademik personel alımı da var, vasıfsız işçi alımı da. İŞKUR’un güncel listelerine göre, ülke genelinde binlerce iş alanında 43 bin 217 personel aranıyor. Aranan ilanların yaklaşık 10 bini beden işçisi; mezuniyet ve tecrübe gerektirmiyor.

EN ÇOK VASIFSIZ İŞÇİ ARANIYOR!

Gıdadan turizme, tekstilden inşaata birçok alanda işçi arayışının bulunduğu ilanlarda en çok vasıfsız işçi ilanları dikkat çekiyor. İŞKUR’un sitesine göre, en fazla işçi açığı olanlar diğer iş alanları arasında makineci, gazaltı kaynakçısı ve temizlik görevlisi bulunuyor.