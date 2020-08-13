İŞKUR okul temizlik alımı ne zaman 2020? İŞKUR TYP okullara personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Okullara hizmet alımı hakkındaki personel ilanları yakından takip ediliyor. İŞKUR okullara hizmet alımı 2020 başvurusu ne zaman, sorularına yanıt aranıyor. İŞKUR Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında en az ilkokul mezunu MEB güvenlik görevlisi, MEB bakım, onarım ve temizlik alanında personel alımı yapılıyor. Peki, İŞKUR okul temizlik alımı ne zaman 2020?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Toplum Yararına Programları (TYP) alımları hakkındaki araştırmalar sürüyor. İŞKUR personel alımları MEB bakım onarım ve temizlik, Güvenlik, Çevre temizliği ve düzenlemesi alanlarında düzenli personel alımı ilanı yayımlanıyor. İŞKUR okul temizlik alımı ne zaman 2020? İŞKUR TYP başvuruları nasıl yapılır?

İŞKUR OKUL TEMİZLİK ALIMI NE ZAMAN 2020?

Toplum Yararına Programları (TYP) alımı iş ilanları güncel olarak İŞKUR tarafından yayımlanıyor. TYP kapsamında İŞKUR tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) güvenlik görevlisi ve bakım, onarım, temizlik görevlisi alımı yapılacak. Başvurular 11 Ağustos’ta sona erdi. TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapılması gerekiyor.

TYP’nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz. TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ‘’başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği’’ ve ‘"ADNKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP’ye katılamayacağı’’ yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.

İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz.

Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de aramanızı yapabilirsiniz. Örneğin, MEB güvenlik görevlisi için arama yaptığınızda güncel ilanlar açılıyor. MEB TYP alımlarında son başvuru tarihi 11 Ağustos.

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TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi’ne kayıt olmalısınız.

TYP İLE PERSONEL ALIMI NASIL YAPILIYOR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunuyor. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir

- Noter kurası yöntemi,

- Liste yöntemi,

- Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

İstihdamında güçlük çekilen gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif ediliyor. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste’ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

- Kadınlar,

- 35 yaş üstü bireyler,

- Engelliler,

- Eski hükümlüler,

- Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,

TYP İLE ALINAN PERSONELİN HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİ

TYP’de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.

KİMLER TYP'E BAŞVURAMAZ?

- İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP’ye başvuramaz.

- Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye

- Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.

- Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP’den de yararlanamaz.

- Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP’ye tekrar katılamaz.