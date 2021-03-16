Nakdi ücret desteği açıklamaları yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sunulan ekonomik desteklerden biri olan nakdi ücret desteğinin ne zaman sona ereceği hakkında yapılan araştırmalar arttı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk son yaptığı açıklamada ödemelerin ne zamana kadar uzatıldığını duyurdu. Her ay hesaplara yatırılan nakdi ücret desteği ne zaman son bulacak? İŞKUR nakdi ücret desteği uzatıldı mı?

Nakdi ücret desteği konusu gündemdeki yerini koruyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında her ay hesaplara yatırılan nakdi ücret desteği ile ilgili en son Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yapmış, nakdi ücret desteğinin ne zaman biteceğini duyurmuştu. İŞKUR nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği ne zamana kadar devam edecek?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN SON BULACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı. Dolayısıyla nakdi ücret desteği 17 Mayıs’ta sone erecek.

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.



Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti.