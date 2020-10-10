İŞKUR meslek kursları ne zaman başlıyor? İŞKUR meslek edindirme kursları 2020: Nasıl başvurulur, başvuru şartları nelerdir, ücreti ne kadar?

İŞKUR işsiz kalan vatandaşlar için meslek kursu veriyor. İŞKUR tarafından desteklenen bu kurslarla iş sahibi olmayan kişilere kurs vererek iş sahibi olmaları sağlanacak. Mesleki eğitim kurslarına katılan vatandaşlara 4 bin lira ile 17 bin 200 lira arasında ödeme yapılıyor. İŞKUR meslek kurslarına nasıl başvurulur? İŞKUR meslek edindirme kursları başvuru şartları nelerdir? Kursiyerlerin ücreti ne kadar?

İŞKUR mesleki eğitim kursları açıldı. İŞKUR tarafından bu kurslara katılan kadınlara 400 TL çocuk bakım hizmeti verilirken, kursiyerlere de günlük 30-95 TL ödeniyor. Haftanın altı günü olan kurslar günde en az 6 saat, en fazla 8 saat ders alabiliyor. İŞKUR meslek kursları ne zaman başlıyor? İŞKUR meslek edindirme kursları 2020…

KURSİYELER NE KADAR ÜCRET ALIYOR?

Mesleki eğitim kurslarına katılan vatandaşlara günlük 95 lira ödeme yapılıyor. Bunun yanı sıra

İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 89,4 TL, öğrenciler için 67,05 TL, işsizlik ödeneği alanlar için 44,7 TL zaruri gider ödemesi,

İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan, İş Kulübü faaliyetlerinden faydalanan ve akabinde işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi,

Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 100 TL zaruri gider ödemesi,

İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi,

İŞKUR MESLEK KURSU BAŞVUSU ŞARTLARI

İŞKUR'a işsiz kaydı,

En az 15 yaşında olmak,

Açılan kursların mesleki koşullarına uygun niteliklere sahip olmak,

Bu kursların sunduğu iş ve kariyer danışmanlığı hizmetlerinden tam olarak yararlanmak,

Emekli olmamak,

Düzenli olarak kurslara katılmasını engelleyen herhangi bir almamak

İŞBAŞI EĞİTİM KURSU İŞ İLANLARI

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI GÜNCEL İŞ İLANLARI

İŞKUR MESLEK KURSU BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranın üst menüsünde ONLİNE İŞLEMLER yazan kısma tıklayın.