İŞKUR maaşı ne zaman yatar 2021? İŞKUR işbaşı eğitim programı ücretleri yattı mı, İŞKUR maaşı sorgulama!

İŞKUR maaşı ne zaman yatar 2021? İŞKUR İş Başı Eğitim Programları ücretleri hakkındaki aramalar arttı. İŞKUR programları kapsamında işe giren gençlere verilen maaşların bir kısmını 3 veya 6 ay süresince İŞKUR'dan alıyor. Peki, İŞKUR maaşı sorgulama…

İŞKUR maaşı sorgulaması, İŞKUR eğitim programları kapsamında işe giren gençler tarafından sorgulanıyor. 3 veya 6 ay boyunca maaşlarının bir kısmını veya tamamını İŞKUR'dan alan gençler "İŞKUR maaşı ne zaman yatar? sorusuna yanıt arıyor.

İŞKUR MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

İŞKUR eğitim programları kapsamında işe giren gençler, hak ediş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde maaşlarını alabiliyor. Maaşların net olarak yatırıldığı bir gün ise yok. İŞKUR'dan maaş alan gençlerin maaşlarını alıp almadığını öğrenmeleri için sürekli hesaplarını kontrol etmeleri gerekiyor.

İŞKUR EĞİTİM ÜCRETİ

İşbaşı Eğitim Programı veya İŞKUR eğitim programları; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanmaktadır.

Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi 9 ay uygulanacaktır.

Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir.

Program süresince katılımcı zaruri gideri (günlük 77,70 TL, öğrenciler için 58,27 TL, işsizlik ödeneği alanlar için 38,85 TL) ve kısa vadeli sigorta prim giderleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. Geleceğin meslekleri olarak belirlenecek mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara 85 TL zaruri gider ödenecektir.