İŞKUR Kamu memur- işçi alımı! İŞKUR iş ilanlarına başvurular nasıl yapılır?

İŞKUR’un kamu iş ilanları kategorisinde yayınlanan yeni ilanlara göre kamu kurumlarında memur-işçi statüsünde istihdam edilmek üzere personel alınacak. Peki İŞKUR iş ilanlarına başvurular nasıl yapılır? İşte İŞKUR iş ilanları...

İŞKUR’da yeni iş ilanları yayınlandı. İŞKUR 'un sitesinde yayınlanan ilanlara göre çeşitli kamu kuruluşlarına vasıflı ve vasıfsız memur -personel alımı yapılacak.

Yüzlerce meslek gurubundan, her okur düzeyden daimi ve geçici olmak üzere toplamda 49 bin 689 personel alımı ilanı İŞKUR'un sitesinden yayınlandı. Ön başvurular İŞKUR şubelerinden veya internet ortamından online yapılabilecek. İŞKUR'da yayınlanan iş ilanlarında engelli ve eski hükümlülere göre de iş imkanı sağlanıyor.

İŞKUR KAMU İŞ İLANLARINA BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılıyor. Ayrıca, https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden 24 saat ilan sınırlaması yaparak ilgili ilanlara ulaşmak da mümkün.

HANGİ KADROLARA ALIMI YAPILACAK?

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

1 Makam Şoförü

İlk Başvuru Tarihi: 10.08.2020

Son Başvuru Tarihi:14.08.2020

ÖZEL ŞARTLAR

1. İlköğretim veya dengi okul mezunu olmak,

2. En az 5 yıllık B sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak,

3. Profesyonel Sürüş Teknikleri (Defansif, İleri Sürüş, VIP Teknikleri ve Anti-Terör Sürüş Teknikleri) Eğitim i almış olmak,

4. Güvenli ve Emniyetli Sürüş Teknikleri Eğitimi almış olmak,

5. Ekonomik Sürüş Teknikleri Eğitimi almış olmak,

6. Defansif ve İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi almış olmak,

7.Temel İlkyardım Eğitimi almış olmak,

8.Temel Yangın Eğitimi almış olmak.

YOLKONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.

ILGAZ ÖĞRETMENEVİ AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

1 Aşçı

1 Temizlik Görevlisi(Kat Hizmetleri Elemanı/Kat Görevlisi)

Son Başvuru Tarihi: 14.08.2020

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.

TCK 78.ŞUBE ŞEFLİĞİ

1 Beden İşçisi (Genel)

Son Başvuru Tarihi 14.08.2020

ÖZEL ŞARTLAR:

A) İşe Alınan işçiler en az 5 yıl süre geçmedikçe herhangi bir nakil talebinde bulunamayacak.

B) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, kurumun internet sitesinde (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında ilan edilecek. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacak.

C) Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri ve tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri de (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Görüşme Yeri: Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü SAMSUN

D) Sonuçların açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde Sınav Kuruluna itiraz edilebilir.

E) Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir.

E)İşe Alınanlar 142,91 TL çıplak yevmiye ile işe başlatılacaktır. İşe alınaların deneme süresi 60 (altmış) gün olup başarısız olanların sözleşmeleri fesih edilecek.

MSB AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL.TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI

1 Metal İşleri Teknisyeni

Son Başvuru Tarihi: 14.08.2020

İLAN ŞARTLARI:

1- Tehlikeli ve çok tehlikeli işler yönetmeliği kapsamına giren işlerde çalışmasında engeli bulunmamak

2- Meslek Lisesi metal işleri bölümü mezunu olmak.

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

4 Güvenlik Görevlisi

13 Temizlik Görevlisi (Ortaöğretim, lise ve dengi okul mezunu)

Son Başvuru Tarihi: 14.08.2020

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

- 5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak.

- Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak.

- 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait, görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

MEB veya Sağlık Bakanlığı onaylı "İlk Yardım" belgeye/sertifikaya sahip olmak.(Bu iki kurum haricinde verilen veya onaylanan hiçbir belge kabul edilmeyecektir.)

- B sınıfı ehliyete sahip olmak.

- Başvuruda bulncak olan adayların adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde Refahiye/ERZİNCAN da ikamet ediyor olmak.

- İşçinin sahip olduğu bilgi, beceri, ehliyet veya belge dikkate alınarak diğer iş veya alanlarda da çalıştırılabilir.

- Noter Tarihi: 20/08/2020 Saat: 10:00

- Kura yeri: Erzincan Üniversitesi Erdoğan BÜYÜKKASAP Kongre Merkezi (Yalnızbağ Yerleşkesi)

- Noter sonucu ve sınav tarihi ilgili kurumun web sitesinde ilan edilecektir.

- Evrak teslimi 25-27/08/2020 tarihleri arasında şahsen Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

T.C.DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2'NCİ DENİZ İSTİHKAM TABUR KOMUTANLIĞI

1 İnşaat İşçisi

Son Başvuru Tarihi: 14.08.2020

Mesleki Eğitim veren liselerin yapı bölümünden mezun olmak veya düz lise mezunu olup meslek veya bölüm ile ilgili 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa uygun olarak alınmış "Yapı Bölümü" içerisine giren MEB onaylı Mesleki Eğitim Belgesi (Ustalık) ne sahip olmak yada MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından alınmış Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER BAŞKANLIĞI

- 20 Temizlik Görevlisi

- 10 Güvenlik Görevlisi

- 1 Kaynak Operatörü

- 1 Ahşap Mobilya İmalat Ustası

- 1 İnşaat Boyacısı/Boyacı

- 1 Sıvacı

- 1 Duvarcı(Taş Duvarcı-İnşaat)

Son Başvuru Tarihi: 14.08.2020

BAŞVURU ŞARTLARI

- Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak,

- Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,

Yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

- Üniversitemiz merkez kampüsü ve bağlı birimlerinde (Kâhta, Gölbaşı, Besni ve Hasancık Beldesi) çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak,

- Her aday İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana müracaat eden adayların başvuruları kabul edilmeyecektir,

- İŞKUR tarafından Adıyaman Üniversitesine bildirilen aday listeleri ile kura çekimi, sözlü/uygulamalı sınav ve diğer her türlü duyurular www.adiyaman.edu.tr ve www.pdb@adiyaman.edu.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililere herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır,

- Mülakata, açık iş gücü sayısının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Mülakata girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık işgücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir.