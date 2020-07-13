İŞKUR kamu işçi ilanları! İŞKUR kamu işçi alımı başvuruları nasıl yapılır?

Türkiye genelinde, çeşitli özel kurumsal şirketlerde ve fabrikalarda istihdam edilmek üzere İŞKUR vasıtasıyla toplamda 57 bin 360 personel alımı yapılacak. İŞKUR’un kamu iş ilanları kategorisinde yayınlanan ilanlara göre 88'i kamu kurumlarında olmak üzere memur-işçi statüsünde istihdam edilmek üzere, personel alımı gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR’un kamu işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte İŞKUR kamu iş ilanları ile ilgili detaylar...

KPSS şartlı veya şartsız çeşitli kamu kuruluşlarına ve özel kurumlara vasıflı-vasıfsız 57 bin 360 personel alımı yapılacak. İŞKUR tarafından yayınlanan bu ilanların 88'i kamu kurumlarında daimi ve geçici memur -işçi statüsünde istihdam edilecek. Peki, İŞKUR’un kamu işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte İŞKUR kamu iş ilanları ile ilgili detaylar...

Yüzlerce meslek gurubundan, her okul düzeyinden daimi ve geçici olmak üzere toplamda 57 bin 360 personel alımı yapılacağını duyuran İŞKUR, ön başvuruları internet ortamından online yapılacağını duyurdu. Yayınlanan iş ilanlarında engelli ve eski hükümlülere göre de iş imkanı sağlanacak.

Kamu işçi alım ilanlarını incelemek ve ilanlara başvuru yapabilmek için https://esube.iskur.gov.tr adresini takip edebilirsiniz. İlanlara resmi internet sitesi http://iskur.gov.tr ve e-Devlet üzerinden online olarak veya ALO 170 hattı üzerinden telefonla başvurabilirsiniz.

İŞKUR KAMU İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılıyor. https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden 24 saat ilan sınırlaması yaparak ilgili ilanlara ulaşmak da mümkün.

KAMU KURUMLARI İŞÇİ İLANLARI

AFYONKARAHİSAR İHSANİYE BEL.BŞK

Kanal ve Izgara İşçisi - 6

İlan geçici olup işe alınacak adaylar 5 ay 29 gün çalıştırılacak. Mülakat 21.07.2020 tarihinde saat 10.00 da İhsaniye Belediye Başkanlığında yapılacak.

ÇANAKKALE GEYİKLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Atık Toplayıcısı - 2

Talep Belirli Süreli (Geçici) olup 5 ay 29 gün çalışma sürelidir. Bu talep Belirli Süreli (Geçici) olup ilçe genelinde karşılanacak. Başvuru yapacak adayların İşe alım süreci ve sınava ilişkin tüm duyurular http://www.canakkalegeyikli.bel.tr internet adresinden takip etmeleri gerekiyor.

KIRIKKALE BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Televizyon Habercisi ve Programcısı - 1

İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden “İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak), E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden yapılacak. Başvuru sonucunda mülakata gireceklerin listesi http://www.bahsili.bel.tr/ adresinde ilan edilecek.

TUNCELİ ÇEMİŞGEZEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Muhasebeci - 1

Başvuru yapacak personelin en az lisans mezunu ve KPSS P3 puanının en az 60 puan olması gerekiyor. İşe alım adaylar arasında 16.07.2020 tarihinde yapılacak olan sözlü mülakat sonucunda adaylar belirlenecek.

MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Büro İşçisi (Engelli) - 12

İlan şartlarını taşıyan adaylar esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecek. Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki engelli işçi ilanlarına başvurularda alt puan barajı aranmamakla birlikte, başvuracak kişilerin EKPSS’ye girmiş olmaları gereklidir.

ERZİNCAN KEMAH ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ

Garson (Servis Elemanı) - 4

Kemah Öğretmenevi Müdürlüğü bünyesinde garson (servis elemanı) olarak istihdam edilecek. İşe alınacak kişiler yıl içerisinde 4 ay kısmi süreli istihdam edilecek. İlan şartlarını taşıyan adaylar esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir.

ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Güvenlik Görevlisi - 8

Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış 45 yaşından gün almamış olmak

En az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak,

5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve geçerli özel güvenlik sertifikası ile kimlik kartına (silahlı/silahsız) sahip olmak.

Güvenlik personeli olarak belgelendirmek şartıyla en az 1 yıl çalışmış olmak.

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.

İlan tarihi itibariyle Isparta İli sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

KEŞAN ENEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Temizlik işçisi (el ile - cadde, sokak, park vb.) - 3

Belediye, işyeri tarafından önceden belirlenmiş olan cadde, sokak, meydan, bulvar ve pazar yerlerinin süpürülmesi, yol kenarının kazıma kürekleri ile temizlenmesi ve çöplerin toplanması gibi iş ve hizmetlerin yerine getirilmesi. Talep Belirli Süreli (Geçici) olup 5 ay 29 gün çalışma sürelidir. Bu talep Belirli Süreli (Geçici) olup ilçe genelinde karşılanacaktır.

ÇANKIRI KORGUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Elektrik Teknisyeni - 1

Beden İşçisi (Genel) - 1

KASTAMONU ABANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Beden İşçisi (Genel) - 3

ERBAA KARAYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Beden İşçisi (Genel) - 1

Makam Şoförü - 1

Minibüs Şoförü - 1

Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü - 1

İş Makineleri Yağcısı - 1

KARADENİZ EREĞLİ - T.C.DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2'NCİ DENİZ İSTİHKAM TABUR KOMUTANLIĞI

İnşaat İşçisi - 1

AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Şoför-Yük Taşıma - 1

ÜMRANİYE - TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Güvenlik Görevlisi - 15

Elektrikçi (Genel) - 1

Sıhhi Tesisatçı - 1

Bahçıvan - 3

Temizlik Görevlisi - 19