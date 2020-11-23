İŞKUR kamu iş ilanları 2020! Kamuya memur ve personel alınacak! İşte kamu ilanları!

Türkiye genelinde pek çok şehirde devlete bağlı kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek üzere, avukat, mühendis, teknikerden, uzman yardımcısına, pek çok kadroda sözleşmeli personel ve memur alımı gerçekleştiriliyor. Peki, kamu memur alımı ilanlarına nasıl başvuru yapılır? Hangi kamu kurumları memur alıyor? İşte kamu iş ilanları...

Devlet kademelerinde memur olmak isteyenler İŞKUR kamu ilanlarını takip ediyor. Türkiye’nin birçok yerinde memur, işçi ve sözleşmeli personel alımı yapılacak. Devlete bağlı kurum ve kuruluşlara teknisyenden, sözleşmeli personele, şoför ve büro personelinden uzman yardımcısına kadar pek çok kadroda memur, işçi, sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. İşte İŞKUR'da yayınlanan kamu iş ilanları!

Ankara Mamak Belediyesi zabıta alıyor!

Mamak Belediyesi'ne açıktan atama yoluyla 50 zabıta memuru alınacak. Başvuru yapacak adayların, herhangi bir lisans ve ön lisans programından mezun olmaları ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekiyor. Başvuru şartlarına uyan adaylar başvuru belgelerini 30 Kasım 2020 - 04 Aralık 2020 tarihleri arasında saat 17:00’a kadar Mamak Belediyesi'ne teslim etmeleri gerekiyor. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adıyaman Gölbaşı Belediyesi tekniker alıyor!

Gölbaşı Belediyesi, açıktan atama yoluyla memur alacak. Başvuru yapacak adayların Meslek Yüksekokulların, Tarla Bitkileri bölümünden mezun olmaları ve en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekiyor. Adaylar başvuru belgeleri ile birlikte 23 Kasım 2020 – 25. Kasım 2020 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Gölbaşı Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne müracaatlarını yapabilecekler. Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacak.

Afyonkarahisar Taşoluk Belediyesi mühendis alıyor!

Taşoluk Belediyesi, açıktan atama yoluyla mühendis kadrosuna memur alıyor. Başvuru yapacak adayların Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Harita Mühendisliği Lisans programından mezun olmak, en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca adayların başvuru yapılacak pozisyon için KPSS P3 puan türünde en az 70 puan almış olma şartı da bulunuyor. Adayların başvurularını, başvuru belgeleri ile birlikte 25 Kasım 2020 tarihinden 27 Kasım 2020 günü saat 17.30’ a kadar (mesai günlerinde 08:30-12.30 - 13.30-17.30 saatleri arasında) Taşoluk Belediyesine müracaat etmeleri gerekiyor.

Antalya Gündoğmuş Belediyesi mühendis alıyor!

Gündoğmuş Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere mühendis kadrosuna açıktan atama yoluyla memur alınacak. Başvuru yapacak adayların lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmaları ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekiyor. Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için 1- 7 Aralık tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:30-17:30) Belediye hizmet binasındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne müracaatlarını yapabilecekler.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı personel alıyor!

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına (KUDAKA) personel alıyor. TRA1 Düzey 2 Bölgesinin (ErzurumErzincan-Bayburt) kalkınmasına hizmet etmek isteyen, 1 İç Denetçi; KPSS puanı ile 4 ve iş tecrübesi ile 2 olmak üzere toplamda 6 Uzman Personel ve KPSS Puanı veya iş tecrübesi ile 3 (üç) Destek Personeli alımı yapacak. Başvurular, 20 Kasım 2020 tarihinden başlayarak 4 Aralık 2020 tarihi saat 23.59' a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılabilecek.

Nevşehir Belediyesi 19 personel alımı yapacak!

Nevşehir Belediyesi, tahsildar, veznedar, bilgisayar işletmeni, mutemet, verihazırlama ve kontrol işletmeni, zabıta memuru kadrolarına açıktan atama yoluyla memur alıyor. Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 30/11/2020 gününden 04/12/2020 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne başvurularını yapabilecekler.

Hafik Belediye Başkanlığı itfaiye eri alıyor!

Sivas Hafik Belediye Başkanlığı'nda itfaiye eri kadrosunda istihdam edilmek üzere açıktan atama yoluyla memur alınacak. Adayların KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmaları, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmaları gerekiyor. Ayrıca adaylarda en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olma şartı da aranıyor.

İzmir Kalkınma Ajansı personel alıyor!

İzmir Kalkınma Ajansı,1 uzman personel, 1 İç Denetçi ve 2 destek personeli istihdam edecek. Başvurular, 23 Kasım 2020 tarihinden başlayarak, son başvuru tarihi olan 4 Aralık 2020 saat 23.59’a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan İzmir Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacak.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı personel alıyor!

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı iç denetçi, uzman personel, destek personeli pozisyonlarına personel alımı yapacak. Başvurular, 5 Aralık 2020 tarihinden başlayarak, son başvuru zamanı olan 20 Aralık 2020 tarihinde saat 23.59’a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli avukat alıyor!

Gelir İdaresi Başkanlığı, avukat pozisyonunda istihdam edilmek üzere 50 sözleşmeli personel alıyor. Başvurular, 24 Kasım 2020 Salı günü başlayıp, 4 Aralık 2020 Cuma günü saat 17.30'da sona erecek. Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak.

Beykoz Belediyesi müfettiş yardımcısı alıyor!

Beykoz Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğüne, Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı ile açık bulunan Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfından müfettiş yardımcısı alınacak. Başvurular 2 Kasım - 4 Aralık tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde, Beykoz Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğüne şahsen yapılacak.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 30 personel alıyor!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Genel İdare Hizmetleri sınıfı kadrolarına Üst Kurul Uzman Yardımcısı alıyor. Başvurular 27 Kasım 2020 Cuma günü saat 17.30'da sona erecek. Adaylar başvurularını, Üst Kurulun resmi internet adresinde (www.rtuk.gov.tr) bulunan başvuru sayfasında yer alan “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Sınav Başvuru Formu” kısmından yapacaklar.

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu lise mezunu destek personeli alıyor!

Kamu Denetçiliği Kurumu Ankara ’da istihdam edilmek üzere, makam ve hizmet araçlarında çalıştırılmak üzere sözleşmeli destek personeli (şoför) alımı yapacak. Başvuruları kurumun resmi internet adresi olan http://www.ombudsman.gov.tr de yer alan yerleştirme başvuru linkinden (e-Devlet aracılığı ile) istenen belgeleri sisteme yükleyerek alınacak.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 400 idare memuru alıyor!

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav ve mülakat ile 9-5'inci dereceli

kadrolara 300’ü Erkek, 100’ü Kadın olmak üzere toplam 400 idare memuru öğrencisi alınacak. 11 Aralık 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına bizzat yapılacak, posta yoluyla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi 207 personel alıyor!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi 7 Asistan Hava Trafik Kontrolörü ve 200 Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alacak. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların sayısının 4 (dört) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağırılacak. Adayların 16-30 Kasım tarihleri arasında http://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden başvurmaları gerekiyor.