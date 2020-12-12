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İŞKUR iş ilanları! Kamu ve özel sektöre 57 bin 270 personel alınacak

12 Aralık 2020 Cumartesi - 11:24 | Son Güncelleme : 12 12 2020 - 11:27

2020 Ocak ayından bu yana 827 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, özel sektör işyerleri için acilen 46 bin 410 işçi arıyor. Kamuda da halen 10 bin 860 boş kadro için başvurular alınıyor. İşte kamu ve özel sektöre alınacak pozisyonlar ve İŞKUR iş ilanları


Ekonomide istihdam dört koldan desteklenirken; çalışmak isteyenlere hem kamuda hem özel sektörde iş imkanları var. İŞKUR'da halen özel sektör ve kamuda 57 bin 270 personel aranıyor. 2020 yılı Ocak ayından bu yana 827 bin 472 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da halen 46 bin 410 açık iş bulunuyor. İŞKUR'da özel sektörün en çok eleman aradığı alanların başında ise 9 bin 844 kişiyle beden işçiliği geliyor.
 
 
10 BİN 860 KAMU PERSONELİ ALINACAK
 
İŞKUR iş ilanlarına bakıldığında 966 kişiyle gazaltı kaynakçısı, 862 kişiyle makineci (dikiş), 844 kişiyle temizlik görevlisi, 717 kişiyle ön muhasebeci en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor. Kamuda ise güncel 10 bin 860 personel alımı için ilan bulunuyor.
 
 
İLK SIRADA POLİS AKADEMİSİ GELİYOR!
 
İşe alımlarda başı Emniyet Genel Müdürlüğü çekiyor. Polis Akademisi Başkanlığı'na alınacak 8 bin öğrenci için başvurular yapılıyor. Ayrıca pek çok bakanlık, üniversite, belediye de personel için ilana çıkmış durumda.
 
 
İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? 
 
Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları ise Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebiliyor.
 
ÖZEL SEKTÖR İLK 10 
 
Beden işçisi
Gazaltı kaynakçısı 
Makineci 
Temizlik görevlisi 
Ön muhasebeci 
Paketleme işçisi 
Satış danışmanı
Ambar/depo görevlisi 
Forklift operatörü 
Lojistik elemanı 
 
KAMUDA İLK 10
 
Emniyet: 8.000 polis adayı
Gençlik ve Spor Bakanlığı: 500 sözleşmeli personel
Atatürk Üniversitesi: 361 sözleşmeli personel
Hazine ve Maliye Bakanlığı: 300 defterdarlık uzman yard.
Elektrik Üretim AŞ: 150 işçi
Kırıkkale Üniversitesi: 122 sözleşmeli personel
Harran Üniversitesi: 81 işçi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi: 65 sözleşmeli personel
Erciyes Üniversitesi: 56 sözleşmeli personel
Siirt Üniversitesi: 50 öğretim üyesi
 
 
 
 
 
 
 

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