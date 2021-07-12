İŞKUR iş ilanları 2021! İSDEP bireysel mali yönetim danışmanı alınacak!

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından, AB Mali İmkânı (FRiT) kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İstihdam Desteği Projesi kapsamında personel alınacak. İlana göre, İŞKUR Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ankara’da görev almak üzere Mali Yönetim Danışmanlığı hizmeti alımı yapılacak. Peki, İSDEP Bireysel Mali Yönetim Danışmanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR İSDEP personel alımı detayları...

