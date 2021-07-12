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İŞKUR iş ilanları 2021! İSDEP bireysel mali yönetim danışmanı alınacak!

12 Temmuz 2021 Pazartesi - 11:48 | Son Güncelleme : 12 07 2021 - 11:48

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından, AB Mali İmkânı (FRiT) kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İstihdam Desteği Projesi kapsamında personel alınacak. İlana göre, İŞKUR Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ankara’da görev almak üzere Mali Yönetim Danışmanlığı hizmeti alımı yapılacak. Peki, İSDEP Bireysel Mali Yönetim Danışmanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR İSDEP personel alımı detayları...


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından, AB Mali İmkânı (FRiT) kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası iş birliğinde yürütülen Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İstihdam Desteği Projesi kapsamında, Ankara’da görev almak üzere personel alınacak. 
 
İlana göre, İSDEP kapsamında alınacak kadrolar şu şekilde belirtildi: 
 
"Mali Yönetim Danışmanı (1), Satınalma ve Sözleşme Yönetimi Danışmanı (1), Ön Yüz Yazılım Geliştirme Danışmanı (1), Veri Tabanı Danışmanı (1), Yazılım Geliştirme Danışmanı (3), Yazılım Mimarı Danışmanı (1)  personel alımı yapılacaktır. Talep edilen bireysel danışmanlık hizmetlerine ilişkin iş tanımlarına www.csgb.gov.tr adresindeki duyurular kısmından ulaşılabilmektedir.”
 

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