İŞKUR duyurdu! Yeni yılda değişiyor

İŞKUR, Toplum Yararına Programının 1 Ocak 2022'den itibaren sadece afet, salgın ve acil durum dönemlerinde geçici olarak uygulanacağını açıkladı.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Bilindiği üzere 12/03/2013 tarih ve 28585 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin dördüncü bölümünde düzenlenen Toplum Yararına Program (TYP) işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla kamu yararının daha yüksek olduğu alanlarda İŞKUR tarafından uygulanan maliyeti İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan bir aktif işgücü piyasası programıdır.

Hâlihazırda devam eden programlar hariç olmak üzere 01.01.2022 tarihinden itibaren TYP sadece afet, salgın ve acil durum dönemlerinde, ilgili kamu hizmetlerinin aksamasını önleyecek şekilde ve geçici süreyle desteklenmesi amacıyla uygulanacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının süreklilik arz eden hizmetlerinin bu kapsam dışında olduğu açıktır. 2022 bütçe çalışmalarının yapıldığı bu süreçte kamu kurum ve kuruluşlarının süreklilik arz eden görevlerini gerçekleştirecek personelin kamu kurum kuruluşlarının kendi bütçeleri dâhilinde planlamaları uygun olacaktır. Bilgi edinilmesi ve gereğini arz/rica ederim.