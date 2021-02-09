İŞKUR duyurdu! Evde 1000 lira ek gelir fırsatı, günde 3-4 saat çalışarak...

Koronavirüs salgını evlerdeki iş fırsatlarının değerlendirilmesini daha cazip kıldı. İŞKUR üzerinden sunulan evde paketleme işi de bu süreçte ilgi gören alanlardan biri oldu. Evde paketleme işiyle birçok kişi günde ortalama 3-4 saat çalışılarak ayda yaklaşık 1000 TL'ye yakın bir kazanç elde edebiliyor. İş başvurusu yapabilmek için de öncelikle İŞKUR üzerinden kayıt oluşturmak gerekiyor. Evde paketleme ilanları pandemi ile birlikte artarken biz de evde paketleme işi ile ilgili merak edilenleri derledik…

İŞKUR evde paketleme uygulamasıyla başta kadınlar olmak üzere birçok kişiye ek getiri sağlıyor. Pandeminin etkisiyle ofislerin evlere taşınması, evde ek gelir sağlayacak iş alanlarının daha çok ilgi görmesine neden oldu. Evde paketleme de bu alanlardan biri oldu. Evde paketlemeyle günde 3-4 saat çalışarak 1000 lira gelir elde etmek mümkün. İş ilanlarına başvuruda bulunmak isteyenler ise İŞKUR genel merkezleri ve resmi internet sitesi üzerinden kayıtlarını tamamlayabilir.

EVDE PAKETLEMEDE NE İŞ YAPILIYOR?

İŞKUR evde paketleme projesi ile beraber vatandaşlara onlarca farklı iş seçeneği sunuyor. Bunlardan birkaç tanesi;

Poşet katlama gibi farklı işlerde yer almak için başvurular devam ediyor.

Kulak çubuklarını ambalajlama

Tel tokları kutulamak

Sabun paketlemek ve yapmak

Kına paketlemek

Bitki çayları paketlemek

Gömlek yakası dikmek

Kravat dikmek

Nikah şekeri yapmak

EVDE PAKETLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Evde paketleme başvurusu için öncelikle İŞKUR şubelerine giderek kayıt yaptırmak gerekiyor. Ardından burada evde paketleme için iş bavaşvuru formu doldurmak gerekiyor. Bu form doldurulurken formu dolduran ev hanımının eğitim sertifika belgeleri ve belgeleri meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Bunun ardından iş başvuru formu dolduran kadının cep telefonu ve iletişim bilgileri kayıt edilecek.

Başvurusunu tamamlayanların eğitim setifikaları İŞKUR meslek danışmanı tarafından kayıt edilirken, paketleme işi geldiğinde ise cep telefonuna mesaj ile bilgilendiriliyor. Bu teklifleri kabul edenler evde birkaç saat çalışarak 1000 lira seviyelerinden gelir elde edebiliyor.

Kadınlar bu kapsamda kına paketleme, evde nikah şekeri yapma, poşet katlama, mandal montajı, takı tasarımı, bitki çayı paketleme, evde sabun yapma, tırnak kutulama ve cetvel seti hazırlama gibi işler yapacak. Ardından sisteme giren iş bilgileri sürekli olarak oluşturulan havuzda uygun nitelikleri olan kadınlarla eşleştirilecek ve bu kadınlara SMS ile kısa mesaj gönderilerek işler gönderilecek. Ev hanımı bu işleri yaptıkça iş başı para kazanacak.

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