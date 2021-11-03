03 Kasım 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.525 -0.54 EURO 11,2610 1.24
USD 9,7100 1.12 ALTIN 556,090 0.73
CANLI BORSA
TÜMÜ

İŞKUR duyurdu! 10 bin kişiyi yurt dışında iş sahibi oldu

AA |  03 Kasım 2021 Çarşamba - 13:30 | Son Güncelleme : 03 11 2021 - 13:30

İŞKUR’un verilerine göre, yurt dışı istihdamında 2 bin 38 kişiyle Almanya ilk sırada gelirken, Almanya'yı 964 kişiyle Sırbistan, 727 kişiyle Katar, 670 kişiyle Irak, 601 kişiyle de Özbekistan izledi. Geçen yılın ocak-eylül döneminde 7 bin 600 kişinin yurt dışı hizmet akitlerini onaylayan İŞKUR'un bu yılın aynı döneminde yurt dışı istihdamı yüzde 35 arttı.


Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bu yılın ocak-eylül döneminde 10 bin 275 kişinin yurt dışı hizmet akitlerini onayladı.  
 
İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor. 
 
Bu yılın 10 aylık bölümünde yurt içinde 1 milyondan fazla kişinin istihdamına aracılık eden Kurum, vatandaşların yurt dışında iş sahibi olmalarına katkı sağlıyor. 
 
Geçen yıla göre yüzde 35 arttı 
 
Geçen yılın ocak-eylül döneminde 7 bin 600 kişinin yurt dışı hizmet akitlerini onaylayan İŞKUR'un bu yılın aynı döneminde yurt dışı istihdamı yüzde 35 artırarak 10 bin 275 kişi oldu. 
 
Yurt dışı istihdamında 2 bin 38 kişiyle Almanya ilk sırada gelirken, Almanya'yı 964 kişiyle Sırbistan, 727 kişiyle Katar, 670 kişiyle Irak, 601 kişiyle Özbekistan, 449 kişiyle Ukrayna, 318 kişiyle İsrail ve 299 kişiyle Rusya izledi. 

ETİKETLER

İŞKUR Almanya Özbekistan Sırbistan Katar
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.