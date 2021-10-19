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İŞKUR'dan son dakika yeniliği! Ve başladı, EBA üzerinden yapılacak

19 Ekim 2021 Salı - 10:54 | Son Güncelleme : 19 10 2021 - 11:01

İŞKUR tarafından hayata geçirildi. Bugünden itibaren başlıyor. EBA üzerinden yapılabilecek. Bakanlık detayları paylaştı. Öğrenciler İŞKUR tarafından hazırlanan meslekler hakkındaki detaylı bilgilere EBA üzerinden erişim sağlayabilecekler.


 
Milyonları çok yakından ilgilendiriyor. Bugün başlıyor. EBA üzerinden yapılabilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR’un hazırladığı meslek bilgi kitapçıkları Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden erişeme açıldı. Kariyer planlaması yapan öğrencilere rehber olacak kitapçıklar öğretmenler ve velileri de doğru tercih konusunda bilgilendirecek.
 
“Kitapçıkta 250 Adet Mesleğe İlişkin Bilgi Yer Alacak”
 
250 adet mesleğe ilişkin bilgilerin yer aldığı kitapçıklar İŞKUR ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle sosyal nitelikli eğitsel elektronik içerik ağı olarak kurulan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformuna entegre edildi. Bu sayede Meslek Bilgi Kitapçıklarının temel hedef kitlesini oluşturan öğrencilere daha etkin bir şekilde ulaşması sağlanacak.
 
Rehber olma amacı taşıyan meslek bilgi kitapçıklarının hedef kitlesini öğrenciler oluşturuyor. Bununla birlikte bu kitapçıklardan öğretmenler ve velilerin de faydalanması hedefleniyor.
 

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