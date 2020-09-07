İŞKUR'dan işsizlere günlük 100 TL! Nasıl başvuru yapılır?

İŞKUR’a kayıt yaptıran işsizlerin mesleki yeterliliklerini geliştirebilmeleri ve tecrübe edinmeleri için düzenlenen İşbaşı Eğitim Programları ile iş arayanlara günlük 100 TL ödeme yapılıyor. Peki, İŞKUR İşbaşı eğitim programlarına nasıl başvuru yapılır? İşte İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları ile ilgili bilmeniz gerekenler...

İŞKUR'a kayıt yaptıran işsizler işbaşı eğitim programlarına da katılabiliyor. İşbaşı eğitim programları, İŞKUR ’a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenleniyor. Peki, İŞKUR İşbaşı eğitim programlarına nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları ile işsizlere günlük 100 TL ödüyor. İşveren ve iş arayanları bir araya getiren İŞKUR, bu programlar ile işsizlerin ve yeni mezunların mesleki deneyim kazanmalarını sağlıyor.

Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi İŞKUR’dan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebiliyor. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR’dan da talep edebiliyorlar. İşbaşı eğitim programları katılımcılarının giderlerini karşılaması amacıyla günlük ödeme olarak 100 TL verilmesine karar verdi.

İş arayanlar İŞKUR E-Şube üzerinden bulndukları ilde İEP kurslarının sorgulamasını yapabilecek. Meslek ya da yeteneğe uygun kurslara da başvuru imkanı getiren İŞKUR işverenlere nitelikteki kursiyerler bulmaları konusunda da danışmanlık yapıyor.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDAN YARARLANMAK İÇİN ŞARTLAR

- İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,

- 15 yaşını tamamlamış olmak,

- İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,

- Emekli olmamak,

- Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,

- Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,

- İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

- Belirlenen şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler. Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.

İŞKUR KURSİYER MAAŞI ÖDÜYOR MU?

İşbaşı eğitim programlarına katılan kursiyerler, kursa fiilen katıldıkları gün üzerinden ücret alıyorlar

Bu ücretlendirme ;

İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 89,4 TL,

Öğrenciler için günlük 67,05 TL,

İşsizlik ödeneği alanlar için ise günlük 44,7 TL olarak yapılıyor.

Ücretlendirmede iki istisna mevcut;

Geleceğin Mesleği kategorisindeki kurslarda günlük ücret 100 TL.

Kurslara özellikle imalat sektörü için katılan annelere çocuk bakım yardımı yapılıyor. Bu yardımdan faydalanabilmek için çocuğun 2-5 yaş aralığında olma zorunluluğu var.

Söz konusu ödemeler, kursiyerlerin zorunlu giderlerini karşılamak amacıyla yapılıyor. Ayrıca kurs süresi boyunca tüm katılımcıların sağlık sigortası ve iş kazası sigortalarına ait primler de kurum tarafından yatırılıyor.

Program süresi boyunca kursiyerlerin meslek hastalığı primini de yatırılıyor.

İşsizlik ödeneği alan kursiyer adayları için hatırlatalım: Kurs boyunca işsizlik maaşınız kesintiye uğramaz. Ancak geçerli bir gerekçe olmadan kursu yarım bırakırsanız işsizlik maaşınız kesintiye uğrayabilir.