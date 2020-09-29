İŞKUR'dan 2 bin 870 lira! İşte tüm detaylar

İŞKUR, meslek eğitim kurslarına katılanlara günlük 30-95 lira harçlık, annelere ayrıca aylık 400 lira kreş desteği veriyor. Aylık 780-2 bin 870 lira arasında ödeme oluyor.

İŞKUR, mesleki eğitim kursları ile iş sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Kurslara katılan gençler hem meslek sahibi oluyor hem de bu sürede cep harçlığı alıyor.

Sanayi sektöründeki iş garantili mesleklerdeki kurslara katılanlara günlük 60, geleneksel mesleklerdeki kurslara katılanlara 40, istihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara 30, İşte Anne Projesi kapsamında sanayi sektöründeki kurslara katılan annelere 95 lira ödeniyor.

Sanayi sektöründeki iş garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların 2-5 yaş arası çocukları için ayrıca aylık 400 lira bakım desteği ödemesi yapılıyor.

SAĞLIK PRİMİ ÖDENİYOR

Katılımcılar aylık (26 gün) 780 ile 2 bin 870 lira (2 bin 470 lira harçlık+ 400 lira kreş desteği), 160 günlük kurs süresince 4 bin 800 ile 17 bin 200 lira (5 aylık kreş desteği dahil) arasında ödeme alabiliyor. Sağlık primlerini de İŞKUR karşılıyor.

ARANAN ŞARTLAR

Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, yetiştirilecekleri mesleğe uygun özelliklere sahip olmak, işverenin aradığı özel şartları taşımak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak, emekli olmamak. (Takvim)