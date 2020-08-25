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İŞKUR'da o şube müdürlerinin ataması iptal edildi

25 Ağustos 2020 Salı - 16:13 | Son Güncelleme : 25 08 2020 - 16:17

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR), 2013 yılı şube müdürü görevde yükselme sınavı iptal edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İŞKUR adına yapılan sınavın iptal edilmesiyle 200 şube müdürünün ataması da iptal oldu.


Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2013 yılında yapılan şube müdürü görevde yükselme sınavında sorulan soruların yüzde 5'i mahkeme kararıyla iptal edilmişti. İŞKUR'a alınan 200 şube müdürü göreve başladıktan sonra Ankara 1. İdare Mahkemesince sınav iptali gerçekleşti ve bu karar Danıştay tarafından onaylandı. Sınav iptali yapıldıktan sonra ise kararın öncesinde yapılan atamalar iptal edilmemişti. Ankara 8. İdare Mahkemesi'ne yapılan atamaların iptali için dava açıldı. 
 
 
Ankara 8. İdare Mahkemesi bu yılında başında atamaları iptal etti ve bu karar Ankara Bölge İdare Mahkemesince onaylandı. 
 
ATAMALAR İPTAL EDİLDİ
 
Mahkeme kararlarının kesinleşmesi sonrasında, İŞKUR'da 21 Ağustos 2020 tarihi itibariyle 200 şube müdürünün atamasını iptal edildi. 
 

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