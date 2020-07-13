İŞKUR bisküvi firması iş ilanları! Bisküvi fabrikasına 170 işçi alımı yapılacak!

İŞKUR üzerinden bisküvi imalat fabrikalarına 170 işçi alımı yapılacak. Bisküvi fabrikalarına işçi alımı, başvuruları en geç 25 Temmuz 2020'ye kadar internet üzerinden online olarak yapılacak. Bisküvi firmalarının son başvuru tarihleri ise birbirinden farklı. İŞKUR bisküvi iş ilanı hakkında merak edilenler…

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) online başvuru ile bisküvi imalat fabrikasına 170 işçi alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR’un ‘’açık iş ilanları’’ kategorisinde yayınlanan iş ilanlarına göre, en az okuryazar ve ilköğretim öğrenim düzeylerinden kadın ve erkek işçi alımı yapılacak. Karaman’daki bisküvi fabrikalarına alınacak işçi alımı farklı bisküvi fabrikalarına yapılacak.

İŞKUR BİSKÜVİ FİRMASINA İŞ BAŞVURU

Koronavirüs salgını nedeniyle iş başvuruları sadece İŞKUR’un resmi internet sayfası olan iskur.gov.tr adresi üzerinden online olarak yapılacak. İŞKUR online başvurusu için siteme e-devlet şifrenizle giriş yapmanız ve ardından istenilen ilana girerek başvuru kaydınızı oluşturmanız yeterlidir.ü

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