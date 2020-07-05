İŞKUR aracılığıyla KPSS şartsız 402 işçi - memur personel alınacak! İŞKUR açık iş ilanları

KPSS şartı olmadan çeşitli kamu kuruluşlarına ve özel kurumlara vasıflı ve vasıfsız 55 bin 485 personel alımı yapılacak. İŞKUR tarafından yayınlanan bu ilanların 402'si kamu kurumlarında memur-işçi statüsünde istihdam edilecek. Peki, İŞKUR iş ilanlarına nasıl başvuru yapılır? İşte İŞKUR iş ilanları ile ilgili detaylar...

Türkiye genelinde, çeşitli özel kurumsal şirketlerde ve fabrikalarda istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla toplamda 55 bin 485 personel alımı yapılacak. İŞKUR’un kamu iş ilanları kategorisinde yayınlanan ilanlara göre 402'si kamu kurumlarında olmak üzere memur -işçi statüsünde istihdam edilmek üzere, personel alımı gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR iş ilanlarına nasıl başvuru yapılır? İşte İŞKUR iş ilanları ile ilgili detaylar...

Yüzlerce meslek grubundan, her okul düzeyinden daimi ve geçici olmak üzere toplamda 55 bin 485 personel alımı yapılacağını duyuran İŞKUR, ön başvuruları internet ortamından online yapılacağını duyurdu. Yayınlanan iş ilanlarında engelli göre de iş imkanı bulunuyor.

Kamu işçi alım ilanlarını incelemek ve ilanlara başvuru yapabilmek için https://esube.iskur.gov.tr adresini takip edebilirsiniz. İlanlara resmi internet sitesi http://iskur.gov.tr ve e-Devlet üzerinden online olarak veya ALO 170 hattı üzerinden telefonla başvurabilirsiniz.

KAMU KURUMLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılıyor. https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden 24 saat ilan sınırlaması yaparak ilgili ilanlara ulaşmak da mümkün.

KAMU KURUMLARINA KPSS'SİZ ALIM YAPILACAK KADROLAR

Mekatronik Teknisyeni -177

Kimya Teknisyeni - 2

Mekaniker (Buhar Kazanları) - 18

Temizlik Görevlisi - 12

İnşaat Teknolojisi Teknisyeni - 2

Teknisyen ve Teknikerler - 69

Beden işçisi - 2

Sondaj İşçisi - 18

Ustabaşı/Postabaşı/Formen/Atölye Sorumlusu - 48

Aşçı Yardımcısı - 5

Buldozer (Dozer) Operatörü - 1

Greyder Operatörü - 1

Ekskavatör(Kazıma ve Yükleme) Operatörü - 3

Yükleyici (Loder) Operatörü - 1

Büro İşçisi - 3

Temizlik Görevlisi (Kat Hizmetleri Elemanı/Kat Görevlisi) - 1

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) - 2

Ziraat Mühendisi - 9

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) - 1

Garson (Servis Elemanı) - 1

Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (İnşaat İşleri) 1

İŞKUR'DAN UYARI

İŞKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlerde, birtakım sahte web sitelerinin, kurumun adını kullanarak vatandaşların kişisel verilerini çaldığı, kayıt parası karşılığında iş vaadinde bulunarak maddi menfaat temin ettiğinin belirtildiği bildirildi.

İŞKUR'un resmi web sitesinin "www.iskur.gov.tr" olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu adres dışında İŞKUR adı ve logosunu kullanan web sitelerine itibar edilmemesi vatandaşlarımızın güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca kurumumuzun sunduğu tüm hizmetler ücretsiz olup, iş bulma karşılığında maddi menfaat temin etmek isteyen kişilere vatandaşlarımızın itibar etmemesi hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız."