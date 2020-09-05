İŞKUR aracılığı ile belediyelere ve kamu kurumlarına 574 memur alınacak!

Türkiye'nin değişik şehirlerinde belediyelere ve kamu kurumlarına en az lise mezunu memur alımı yapılacak. Belediyelerin ve kamu kurumlarının memur alımı ilanları İŞKUR tarafından yayınlandı. Peki, İŞKUR belediyelere ve kamu kurumlarına memur başvuruları nasıl yapılır? Memur alımı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR memur alımı şartları ve güncel ilanlar...

Farklı illerde 13 belediye ve 2 kamu kurumuna 574 memur alınacak. Memur alımı yapılacak belediyeler arasında Aksaray Belediyesi, Afyonkarahisar Akharım Belediyesi, Konya Meram Belediyesi, Nevşehir Kozaklı Belediyesi, Aksaray Güzelyurt Belediyesi, Kırıkkale Bahşılı Belediyesi, Antalya Belediyesi, Şırnak Belediyesi, İçişleri Bakanlığı ve Adli Tıp Kurumu yer alıyor. Peki, belediye memur alımı başvuruları nasıl yapılır? İŞKUR Kamu iş ilanlarına başvurular nasıl yapılır? Belediye memur alımı başvuruları şartları ve ilanları...

İŞKUR KAMU MEMUR ALIM İLANLARI

Gebze Belediyesi 45 zabıta alıyor!

Kocaeli Gebze Belediyesi açıktan atama yoluyla zabıta memuru alıyor. Adayların, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmesi için başvuru belgelerini 31 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında mesai bitimine kadar Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne şahsen teslim etmeleri gerekiyor. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Aksaray Belediyesi 27 zabıta alıyor!

Aksaray Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak. Adaylar, sözlü sınav ve uygulamalı sınava katılabilmek için, başvuru belgelerini, 14-18 Eylül 2020 tarihleri arasında Aksaray Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim

etmeleri gerekiyor.

Afyonkarahisar Akharım Belediyesi 18 memur ve zabıta memuru alıyor!

Akharım Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere açıktan atama yoluyla memur alınacak. Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 18-22 Eylül 2020 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00-12:00 / 13:00- 17:00) müracaatlarını yapabilecekler.

Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 22 memur alıyor!

Kırıkkale Bahşılı Belediyesi İtfaiye eri ve teknisyen kadrolarunda istihdam edilmek üzere 22 memur alıyor. Başvurular 24 Eylül'de başlıyor. Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 24 Eylül 2020 tarihinden 28 Eylül 2020 tarihi mesai bitimine kadar, müracaatlarını yapabilecekler.

Aksaray Güzelyurt Belediyesi en az 55 KPSS puanıyla 9 memur alıyor!

Aksaray Güzelyurt Belediyesi muhasebeci memur alımı yapacak. Aksaray'da bulunan Güzelyurt Belediyesi tarafından yayımlanan muhasebeci personel alım ilanında, "Güzelyurt Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." denildi.

Nevşehir Kozaklı Belediyesi 20 sayaç memuru alıyor!

Kozaklı Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere açıktan atama yoluyla

memur alınacak. Adaylar sözlü sınava katılabilmek için, 16-18 Eylül 2020 tarihleri arasında başvurularını yapmaları gerekiyor.

Konya Meram Belediyesi 19 zabıta alıyor!

Konya Meram Belediyesi, açıktan atama yoluyla zabıta memuru 19 zabıta memuru alıyor. Adayların yapılacak sözlü sınav ve uygulamalı sınava katılabilmeleri için belgelerini 21.09.2020 – 25.09.2020 tarihleri arasında Meram Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir,

Gaziantep Şahinbey Belediyesi 40 zabıta alıyor!

Şahinbey Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi

olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak. Başvuru yapacak adayların Şahinbey Belediyesi internet sayfasından başvuru formunu doldurmaları ve 14- 18 Eylül tarihleri arasında belediyenin başvuru masasına teslim etmeleri gerekiyor.

İstanbul Şişli Belediyesi 25 zabıta memuru alıyor!

Şişli Belediyesi, KPSS'den en az 65 puanla zabıta memuru alıyor. Şişli Belediyesi zabıta alımı başvuru şartları Resmi Gazete 'de yayımlandı. Başvuru yapacak adayların Şişli Belediyesi internet sitelerinden edinebilecekleri başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; başvuru belgelerini 17 Ağustos - 1 Ekim 2020 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde (mesai günlerinde saat 09:00-17:30 arasında) Şişli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor. Başvurular şahsen yapılacak. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 memur alıyor!

Antalya Büyükşehir Belediyesi, memur kadrosuna açıktan atama yoluyla 100 itfaiye eri alıyor. Başvuru yapacak adayların İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma

ve İtfaiyecilik Önlisans programlarının birinden mezun olmaları ve en az C Sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekiyor. Adayların 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) P93 puan türünden en az 55 puan almaları gerekiyor. Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için, 5 Ekim 2020 tarihinden 9 Ekim 2020 tarihi mesai bitimine kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı içerisinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı birimine şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 50 memur alıyor!

Sakarya Büyükşehir Belediyesi açıktan atama yoluyla 50 zabıta memuru ve itfaiye eri alıyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi memur alım ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı.

Başvuru yapacak adayların en az önlisans mezunu olmaları ve 2018-KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almaları gerekiyor.

Adayların başvurularını 28 Eylül - 2 Ekim 2020 tarihleri arasında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı yerleşkesinde bulunan başvuru bürosuna teslim etmeleri gerekiyor. Başvurular şahsen yapılacak. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Şırnak Belediyesi 14 memur alıyor!

Şırnak Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve zabıta memuru kadrolarına açıktan atama yoluyla 14 memur alınacak. Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 28.09.2020 gününden 02.10.2020 günü mesai bitimine kadar Şırnak Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne başvuru yapabilecek.

İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam alıyor!

İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 100 kaymakam adayı alınacak. Kaymakam alımı sınav başvurusu ÖSYM'nin aday işlemleri siteminden yapılacak. Adaylar başvurularını, 02-09 Eylül 2020 tarihleri arasında herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinden, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. Geç başvuru günü 17 Eylül 2020 olarak belirlendi. Sınava girecek adaylar 02-10 Eylül 2020 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 225,00 TL sınav ücreti yatıracak.

Kağıthane Belediyesi 25 zabıta alıyor!

Kağıthane Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, boş kadrolara açıktan atama yoluyla 25 zabıta memuru alınacak. Adayların KPSS'den en az 70 puan almaları ve ilanda belirtilen eğitim şartını taşımaları gerekiyor. Adaylar başvuru belgeleriyle birlikte 28/09/2020-02/10/2020 tarihleri arasında Kağıthane Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı İstihdam Hizmet Noktasına başvuru yapabilecek.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 60 memur alıyor!