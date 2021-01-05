İŞKUR 55 personel alacak! İşte 2021 İŞKUR personel alımı başvuru şartları!

İŞKUR bünyesinde istihdam edilmek üzere 55 personel alınacak. İŞKUR personel alımı başvuru şartları ve kontenjanları açıklandı. KPSS 2020/2 tercih kılavuzuna göre, adaylar memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile aktüer kadrolarına başvuru yapabilecek. Peki, 2021 İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte 4 yıllık üniversitelerden mezun olan adayların başvurabilecekler kadroların şartları…
İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayınlandı. ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda, Türkiye İş Kurumu, İstanbul, Ankara, Yozgat, Kırıkkale, Kilis ve diğer birçok ilde bünyesinde çalışacak 55 memur alımı yapacak. Lisans mezunları 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tamamlayacak. Lisans mezunlarının yerleştirme işlemlerinde KPSS sınavından aldıkları P3 puanı kullanılacak.
İŞKUR Genel Müdürlüğündeki açık pozisyonlara başvuru yapacak lisans mezunları için tercihler 7 Ocak 2021 tarihinde sona erecek.
Tercih işlemi yapmak isteyen üniversite mezunları aşağıda bulunan sistem üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden açılan kadro ve pozisyonlara başvuru yapabilecek.