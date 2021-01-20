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İŞKUR, 2020'de 869 bin işe yerleşmeye aracılık etti

20 Ocak 2021 Çarşamba - 12:52 | Son Güncelleme : 20 01 2021 - 12:52

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2020'de 219 bin kadın, 201 bin genç Aktif İşgücü Programlarından yararlandı. Aktif İşgücü Programlarından faydalananlardan yüzde 51,7’si kadınlardan oluşuyor." ifadelerini kullandı.


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt  Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, salgının olumsuz etkilerine  rağmen 2020'de istihdamın korunması ve artırılması noktasında önemli çalışmalar  yapıldığını belirtti.
 
İŞKUR'un 2020'de 869 bin işe yerleşmeye aracılık ettiğini aktaran  Selçuk, işe yerleşmelerden 834 bininin özel sektörde olduğunu bildirdi.
 
 İş gücünün mesleki nitelik ve tecrübesini artırmaya yönelik Aktif  İşgücü Programlarına da değinen Selçuk, 2020'de düzenlenen İşbaşı Eğitim  Programlarına 336 bin kişinin katıldığını, 87 bin kişinin de Mesleki Eğitim  Kursları ile meslek edindiğini aktardı.
 
 "2020'de 219 bin kadın, 201 bin genç Aktif İşgücü Programlarından  yararlandı. Aktif İşgücü Programlarından faydalananlardan yüzde 51,7'si  kadınlardan oluşuyor." değerlendirmesinde bulunan Selçuk, şunları kaydetti:
 
 "Pandemi sürecinde iş ve meslek danışmanlığı hizmeti ile iş arayan  vatandaşlara ve işverenlere destek verilmeye devam edildi. 2020'de 1 milyon 924  bin iş arayan vatandaşımızla 2,7 milyonu aşan bireysel görüşme yaparak  vatandaşlarımızın iş bulmalarına, kendilerine uygun kurs ve programlara  katılmalarına ve doğru mesleği seçmelerine yardımcı olduk. Bununla birlikte 379  bin işverenimize ziyaret gerçekleştirdik."

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Zehra Zümrüt Selçuk İŞKUR
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