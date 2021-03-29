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İSKİ güzel haberi duyurdu! Yüzde 52...

AA |  29 Mart 2021 Pazartesi - 10:46 | Son Güncelleme : 29 03 2021 - 10:46

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yeni bir açıklama geldi. Uzun süredir gündemdeydi. Yüzde 52.8 artış oldu. İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 71,96'ya yükseldi.


İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre,  barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen  sürede yağışlarla yüzde 52,8 arttı. Son bir haftadaki artış ise yüzde 6,75 oldu.
 
Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde  71,96 olarak ölçülürken, su oranı son bir yılın ortalamasının üzerinde  seyrediyor.
 
Su miktarı Istrancalar'da yüzde 66,14, Terkos'ta yüzde 66,11,  Sazlıdere'de yüzde 37,90, Alibey'de yüzde 63,95, Büyükçekmece'de yüzde 70,51,  Ömerli'de yüzde 89,74, Darlık'ta yüzde 86,83, Elmalı'da yüzde 84,49, Kazandere'de  yüzde 60,44 ve Pabuçdere'de yüzde 51,31 olarak kaydedildi.
 
Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su  biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 625,09 milyon metreküp  seviyesine yükseldi.
 
İstanbul'da ortalama günlük 2,9 milyon metreküp su tüketilirken dün  itibarıyla şehre verilen su miktarı 2 milyon 910 bin metreküp oldu.
 
İstanbul'a su sağlayan Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden 1 Ocak'tan  bugüne kadar 202,46 milyon metreküp su alındı.
 
  
 

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