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İSKİ'den "fatura tahsilatı" uyarısı

AA |  02 Şubat 2018 Cuma - 10:42 | Son Güncelleme : 02 02 2018 - 10:46

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşları, yetkili olmayan yerlerden gerçekleştirilecek fatura ödemelerinin mağduriyete sebep olabileceği yönünde uyardı.


İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, kurumun abone memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedeflediği, tahsilat ağının güvenli ve 7 gün, 24 saat ulaşılabilir bir şekilde yönetildiği belirtildi.

Her mecrada güvenli tahsilat altyapısı tesis edilerek, tahsilat hizmetinin etkin ve yaygın bir şekilde yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak zaman zaman İstanbulluların yetkili olmayan yerlerden gerçekleştirdikleri İSKİ fatura ödemeleri mağduriyete sebep olabilmektedir. İSKİ, kurumsal web sitesi (www.iski.gov.tr) üzerinden, İSKİ cep uygulamaları, e-Devlet  (www.turkiye.gov.tr), Alo 185, PTT, anlaşmalı bankalar ve İSKİ veznelerinden  fatura tahsilatı yapmaktadır. Ayrıca, yetkili ödeme merkezleri üzerinden de ödeme işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Kurumumuzla ilişkisi olmayan, yetkisiz veya kötü niyetli kişilerce abonelerimiz zaman zaman mağdur edilebilmektedir."

Vatandaşların yetkili ödeme merkezlerini  "http://www.iski.istanbul/web/tr-TR/musteri-hizmetleri/odeme-noktalari" internet adresinden veya faturalarının arkasındaki bölümden öğrenebileceklerine dikkati  çekilen açıklamada, abonelerin mağdur olmamaları için fatura ödemelerinde bahsi geçen hususlara dikkat etmesi istendi.

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