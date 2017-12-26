26 Aralık 2017 Salı
İSTANBUL 
13°C / 8°C
GALERİ VİDEO
BIST 111.816 0.05 EURO 4,5240 0.07
USD 3,8090 0.00 ALTIN 156,920 0.45
CANLI BORSA
TÜMÜ

İSKİ açıkladı! Tuzla'daki kokunun nedeni...

AA/DHA |  26 Aralık 2017 Salı - 14:01 | Son Güncelleme : 26 12 2017 - 14:25

İSKİ, dün gece Tuzla'da paniğe neden olan kokuyla ilgili açıklama yaptı. İSKİ'den yapıla açıklamada, kokuya neden olan maddenin metal ve tekstil sektöründe kullanılan "Tetrachior cezhene ve Tricholoro" olduğu belirtildi.


İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yaptığı incelemede Tuzla'da kokuya neden olan maddelerin, metal ve tekstil sektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene olduğunu tespit etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Dün Tuzla'daki  bazı mahalleleri etkileyen yoğun kokunun  atık su kolektör hattına kaçak deşarj  edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı kesinlik kazandı. İSKİ'nin yaptığı  laboratuvar incelemesi sonuncu maddelerin metal ve tekstil  sektöründe kullanılan  Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene maddesi olduğu belirlendi."

İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de (İBB) "Tuzla'daki kokuya, metal ve tekstil sektöründe kullanılan kimyasal yol açtı." açıklamasını yaptı.

ETİKETLER

iski ibb tuzla koku tetrachior cezhene tricholoro
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.