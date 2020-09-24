İskenderun Teknik Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Tolga Depci kimdir? Prof. Dr. Tolga Depci nereli, nerede eğitim aldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına, İskenderun Teknik Üniversitesi rektörü Tolga Depci oldu. İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Tolga Depçi kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı. Gaziantep Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Toros Üniversitesi'ne rektör atandı. Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı. İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tolga Depci kimdir?

PROF. DR. TOLGA DEPCİ KİMDİR?

1975 yılında İzmir´de dünyaya gelen Depci, 1993-97 yılları arasında İnönü Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nde eğitim aldı.

2000-2002 yıllarında da aynı üniversite ve bölümde yüksek linsansını tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İleri Malzemeler (Maden Mühendisliği) alanında "Doktora" derecesini, Lisansüstü Dersler Performans Ödülü ile aldı.

Prof. Dr. Tolga Depci, 2004 yılından 2009 yılına kadar ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2008-2009 yılları arasında ziyaretçi araştırmacı olarak University of Utah (ABD) Metalurji Mühendisliği Bölümünde görev yaptı.

2009 yılında Yrd. Doç. Dr. olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Maden Mühendisliğinde görev yapan Depçi, 2011-2013 yılları arasında University of Utah (ABD) Metalurji Mühendisliği bölümünde Araştırmacı Doçent olarak çalıştı ve ayrıca 2013 yılında da Türkiye´de "Doçent" unvanını aldı. 2017 yılında İSTE´de (İskenderun Teknik Üniversitesi) Doçent Dr. Ünvanı ile göreve başladı ve 2018 yılından itibaren de İSTE´de Profesör Dr. olarak görev yapıyor.

NATO, Japon İmparatorluğu (JSPS) ve University of Utah, destekli uluslararası bir çok projede görev alan Tolga Depci, TÜBİTAK, BOREN ve Üniversite Bilimsel Araştırma Koordinatörlükleri destekli projelerde de yürütücü ve araştırmacı olarak görev aldı. 1 Adet ortak Patenti olan Prof. Dr. Depci, Madenciliğini Geliştirme Vakfı Bilim Ödülü, Mehmet Kemal Dedeman Proje Yarışması ve Ar-Ge Proje Pazarlarında 6 farklı ödüle layık görüldü.

Depci, 2018 yılından beri yürütmekte olduğu İSTE Rektör Yardımcılığı görevinin sonrasında 01.09.2020 tarihinde İskenderun Teknik Üniversitesi Rektör Vekili olarak atandı. 24 Eylül 2020'de ise Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İSTE Rektörlüğü'ne atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır.