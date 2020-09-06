İskenderun Belediye Başkanı Tosyalı'nın corona virüs testi pozitif çıktı

Tosyalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yaptırdığı son Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Son bir ay içerisinde çeşitli nedenlerle 5 defa Kovid-19 testi yaptırdığını aktaran Tosyalı, şunları kaydetti: