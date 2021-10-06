İşitme kaybı tedavisinde erken aksiyon önemli

Uzmanlar işitme kaybı tedavisinde erken dönemde alınacak aksiyon ların çocukların akademik başarılarını da etkilediğine dikkat çekiyor. Çok ileri derecedeki işitme engelli çocukların işitme cihazıyla çok sınırlı bir gelişim gösterebildiğini ifade eden Çukurova Üniversitesi KBB Ana Bilim Dalı Klinik Odyoloji Uzmanı Rasim Şahin’e göre bu çocuklar ancak dudak okuyarak iletişim kurabiliyor, normal okullara kabul edilmiyor, işitme engelliler okullarına gitmek zorunda kalıyordu. Özellikle Sağlık Bakanlığı’nın yeni doğan işitme taraması programı ile implant ameliyatının 1 yaşa kadar düştüğüne dikkat çeken Şahin, erken işitme ve erken rehabilitasyonda bu çocukların yaşıtları gibi dil gelişimi gösterdiklerini belirtiyor.

“İLERİ DERECEDEKİ İŞİTME KAYIPLARINDA KOKLEAR İMPLANT GEREKİYOR”

İşitmenin sınıflandırılmasının bir takım işitme testlerinin sonuçlarına göre yapıldığını ifade eden Şahin, “Biz kliniğimizde tüm test bataryalarını uygulayarak değerlendirme yapıyoruz. Bu test sonuçlarına göre 25 dB’e kadar olan işitme kayıplarını normal, 26-40 dB arasını hafif düzey, 41-60 dB arasını orta düzey, 61-80 dB arasını ileri düzey, 81dB + üzerini çok ileri düzey işitme kaybı olarak sınıflandırıyoruz. Hafif ve orta düzey işitme kayıplı olan çocuklar uygun bir işitme cihazı ve işitsel rehabilitasyonla yaşıtları gibi gelişebiliyorlar. Fakat ileri düzey işitme kayıplı çocukların çok azı işitme cihazı ve işitsel rehabilitasyonla gelişim gösterseler de günlük yaşantı ve okul hayatlarında yetersiz dil gelişimi, konuşulanları anlayamama, kendini ifade edememe, gürültüde anlayamama vb. durumlarda ciddi sıkıntı yaşıyor ve yaşıtlarından tüm gelişim alanlarında geri kalıyorlar. Bu nedenle ileri ve çok ileri derecedeki işitme kaybı olan çocukların hemen hemen hepsi koklear implanta ihtiyaç duyuyor. Koklear implant tedavisi SGK tarafından karşılanıyor” dedi.

“İŞİTME KAYIPLI ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLERİNE ÇOK İŞ DÜŞÜYOR”

İşitme kayıplı çocukların öğretmenlerine de çok iş düştüğünü belirten Şahin, “Öğretmenlerimizden en önemli beklentimiz çocuklarımızı kabullenmeleri ve uygun ortamlar sağlandığında bu çocukların başarabileceklerine inanmalarıdır. İşitme engelli çocuklarımızı ve ailelerini motive edip cesaretlendirmeli, diğer öğrencilerini işitme engelli çocuklarımıza tutum ve destek konusunda yönlendirmeli, uzman ve rehberlikle iş birliği içinde olmalı, FM cihazını kullanma konusunda istekli olmalı, öğrenciyi daha rahat görebileceği orta veya en ön sırada oturtmalı” diye konuştu.

“DÜZENLİ ODYOLOJİK TAKİP ŞART”

İşitme kayıplı öğrencilerin akademik başarıları için yapılması gerekenleri sıralayan Şahin, “Düzenli odyolojik takip, işitme cihazının ya da koklear implantın uzun süreli ve etkin bir şekilde kullanımının sağlanması, etkili iletişim yöntemlerini öğrenmek ve uygulamak, işitme engelli çocuğun dil gelişiminin sadece eğitim seanslarıyla sınırlı olmadığını fark ederek her fırsatı dil gelişimi için kullanmak, tüm aile bireylerinin katkısını sağlamak önemli” diye ifade etti.

İŞİTME KAYIPLI ÖĞRENCİLERİN UZAKTAN EĞİTİMİ

İşitme kayıplı öğrenciler için FM sistemi, mini mikrofon vb. cihazlara ek olarak TV izlemeyi, telefonla konuşmayı ve müzik dinlemeyi daha kolay hale getiren aksesuarlar da bulunuyor. Bu cihazların çoğu kablosuz oldukları için kullanımları kolay ve konforlu. Bluetooth teknolojisini kullanarak ses işlemcilerine bağlantı sağlıyor. Özellikle pandemi döneminde uzaktan eğitimde çocukların ve yetişkin kullanıcıların iş toplantıları ve telefon görüşmelerinde çok katkısı oluyor.