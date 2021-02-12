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İşitme engelli öğrenciler için 'okuma öğreniyorum' seti hazırlandı

AA |  12 Şubat 2021 Cuma - 10:42 | Son Güncelleme : 12 02 2021 - 12:15

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), işitme engelli öğrencilere yönelik eğlenceli özel içeriklerin yer aldığı okuma öğreniyorum seti hazırladı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, MEB, özel gereksinimli  öğrencileri sürekli artan zengin içeriklerle desteklemeye devam ediyor.
 
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu kapsamda özel  öğrenciler için "İşitme Engelli Öğrenciler İçin Okuma Yazma Öğreniyorum" isimli 5  kitaptan oluşan set hazırladı.
 
Alanında bir ilk olan ve iki "Yardımcı Ders Aracı", "Öğretmen  Kılavuz", "Öğrenci Çalışma" ve "Etkinlik" kitaplarından oluşan set, okuma yazma  sürecine aktif katılımı sağlayan içerikler ve görsel betimlemelerden oluşuyor.
 
Kitap setinde işitme yetersizliği olan öğrencilerin edinmeleri gereken  becerileri destekleyen ve beraberinde kelime dağarcığının zenginleşmesini  sağlayan kaynaklar da yer alıyor.
 
Öğrencilere eğlenceli etkinlik ve öğrenmeyi motive edecek çalışmalarla  okuma yazmayı sevdirecek kitap setinin dijital versiyonuna da  "http://orgm.meb.gov.tr/derskitaplari/isitme.html" adresinden ücretsiz  ulaşılabiliyor.
 
"Özel gereksinimli öğrencilerin zengin basılı ve dijital kaynaklarla  hep yanlarında olduk"
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlığın salgın sürecinde daha özel  gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçları konusunda çok daha hassas davranmaya  çalıştığını belirterek, özel gereksinimli öğrencilerin zengin basılı ve dijital  kaynaklarla hep yanlarında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini bildirdi.
 
Mobil uygulamalar, dijital ders içerikleri ve etkileşimli kitaplar ile  birçok basılı kaynağı öğretmen, öğrenci ve veliler ile buluşturduklarını  hatırlatan Selçuk, "Bugün paylaştığımız 'İşitme Engelli Öğrenciler İçin Okuma  Yazma Öğreniyorum' seti, zengin içeriğiyle işitme yetersizliği olan  öğrencilerimizin okuma yazmayı kolaylıkla kavramalarını, Türkçe ve dilbilgisi  kazanımlarını desteklemeyi amaçlıyor." bilgisini paylaştı.
 
Kaynakların öğrenciler için hayırlı olmasını dileyen Selçuk, süreci  koordine eden Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri  Genel Müdürü Nezir Gül ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.
 

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Milli Eğitim Bakanlığı MEB işitme engelli öğrenciler okuma öğreniyorum seti
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