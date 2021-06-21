Isırma problemi diş görünümünü bozuyor!

Diş sağlığı, yaşam kalitesini etkileyen en önemli konulardan biridir. Ağız ve diş sağlığını korumak için çeşitli önlemler alıyor ve oluşan sorunları gidermek adına tedavilere başvuruyoruz. Peki, Ortognatik tedavi nedir? Kimlere uygulanır? Ortognatik Cerrahi konusunun detaylarını, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Serhat Yalçın anlattı.

Alt ve üst çene ilişkisinde anormallik olduğu durumlarda ısırma bozukluğu ortaya çıktığını dikkat çeken Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Serhat Yalçın bunun da yüz estetiğini bozarak görünümü olumsuz yönde etkilediğini belirtti. Ortognatik Cerrahi Tedavisi ile ilgili merak edilenleri Prof. Dr. Serhat Yalçın anlattı.

ISIRMA BOZUKLUĞU VE ESTETİK SORUNLAR YARATIYOR

Prof. Dr. Serhat Yalçın, "Ortognatik cerrahi (çene ameliyatı), alt ve üst çenede bulunan biçim ve şekil bozuklukluklarının giderilmesine yönelik; ortodonti ve çene cerrahi tekniklerinin bir arada kullanılmasıyla gerçekleştirilen operasyonlardır.

Ortognatik cerrahi (çene ameliyatı); çene kemikleri, diş ve dokuların anatomik yerine yerleştirilmesi için yapılan müdahalelerdir.

Ortodontik tedavinin, çene ve ısırma problemlerini tek başına düzeltemediği, alt çenenin, üst çenenin ya da dişlerin; çene ile uyumsuz olduğu durumlarda ortognatik cerrahi devreye girer. Alt ve üst çene ilişkisinde anormallik olduğu durumlarda ısırma bozukluğu ortaya çıkar ve bu da yüz estetiğini bozarak görünümü olumsuz yönde etkiler" dedi.

ORTODONTİST VE ÇENE CERRAHİ BIRLIKTE ÇALIŞIYOR

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Serhat Yalçın, "Bu tip sorunlarda, fonksiyonel ve görünüm problemlerini ortadan kaldırmak amacıyla ortodontist ve çene cerrahı birlikte çalışır. Ortodontist dişleri düzenler ve çene cerrahı çeneleri uygun pozisyona getirir. Düzgün planlama, doğru teknik ve cerrahi işlem sonrası iyi bir bakımla istenilen sonuca ulaşılır" diye konuştu.

HANGİ DURUMLARDA UYGULANIYOR?

Prof. Dr. Serhat Yalçın "Ortognatik cerrahinin hangi durumlarda uygulandığını hastalar merak ediyor. Bu tedavinin;

-Alt çene geriliği; alt çenenin önde, geride, sağ veya sol yanda olması

-Alt çenenin bir tarafının ya da tamamının az gelişmesi

-Üst çene geriliği; üst çenenin önde, geride, sağ veya sol yanda olması

-Üst çenede gelişim azlığı

-Alt ve üst çenedeki dişlerin birbirine değmemesi

-Çene ucunun ileride, geride, küçük ya da büyük olması

-Kaza veya tümör nedeniyle çenelerin şekil ve yapısının bozulması

-Yüzde asimetri olması durumlarında uygulandığını söyleyebiliriz" dedi.

KİMLER İÇİN UYGUN?

Yalçın, dişleri ve çeneleri uygun kapanmadığı için; çiğneme ve konuşma fonksiyonları yetersiz olan, solunum problemi yaşayan, çenelerin birbiriyle konumunun bozuk olduğu, yüz estetiği bozulmuş kişilere bu cerrahi yöntemini önerdiklerini söyledi.

GENEL ANESTEZİ ALTINDA 2-4 SAAT SÜRÜYOR

Prof. Dr. Serhat Yalçın, "Hastalar işlemi yapacak olan cerrahı seçerken dikkatli olmalı ve derin araştırmalar yapmalıdır. Bu işlemi yapacak olan cerrahın bu konuda deneyimli olması, ameliyat esnasında ve sonraki iyileşme döneminde hastaya avantaj sağlayacaktır. Bu yöntemde sadece alt veya üst çeneye ya da iki çeneye birden ameliyat yapılabilir. Ortodonti uzmanı ve çene cerrahının birlikte çalıştığı ortognatik ameliyatlarda hastaya genel anestezi uygulanır. Cerrahi işlem, bozukluğa göre 2-4 saat arasında sürer" dedi.