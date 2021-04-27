İşini kaybedenlere 13 milyonluk destek

Pandemide işini kaybedenlere destek olmak için ‘Bu Işte Birlikteyiz’ adlı platform kuran Vodafone, burada iş arayanlara toplam 13 milyon TL’lik fayda sağlamayı hedefliyor.

‘Dijital Güvenlik ve Gizlilik’, ‘Dijital Içerik Üretimi’, ‘Profesyonel LinkedIn Kullanımı’, ‘Kariyer Planlama’, ‘CV Hazırlama ve Iş Mülakatı Simülasyonu’ konularında sertifikalı online eğitimler verilecek platforma Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu (UNDP) ile Habitat Derneği de destek veriyor.

UCUZ TARİFE

Vodafone bu projeye ek olarak ‘Birlikteyiz’ adlı bir tarife de geliştirdi. Buna göre; Vodafone müşterileri, 6 GB mobil internet, 750 dakika ve 250 SMS’ten oluşan içeriğe 6 ay boyunca 39 TL yerine sadece 9 TL’den sahip olabilecek. Bu tarifeden, Mart 2020’den sonra herhangi bir sebepten işsiz kalan, Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalanan veya ücretsiz izne ayrılmak zorunda kalan Vodafone müşterileri faydalanabilecek.

13 ÜLKEDE BİRDEN BAŞLADI

Aboneler, e-Devlet ’ten aldıkları SGK Hizmet Dökümü’nü bu platforma yükleyerek başvuruda bulunabilecek. Vodafone’lu olmayan aboneler de numaralarını Vodafone’a taşıdıktan sonra bu tarifeye başvurabilecek. Bu tarifeyle yılsonuna kadar 50 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor. Platforma vodafone.com.tr/Kampanyalar/ bu-iste-birlikteyiz-platformu/ adresinden ulaşılabiliyor. Bu program Türkiye ile birlikte aynı anda 13 Vodafone ülkesinde daha faaliyete geçti.

Kampanyanın tanıtım filminde Aras Bulut İynemli (solda), pandemide işini kaybedenlerin yanında olduklarına dikkat çekiyor.

DİJİTALLEŞMEDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Vodafone Türkiye Icra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Amacımız, pandemide işini kaybedenlerin dijital dünyaya erişimini kolaylaştırmak. Dijital toplumun bir parçası olmanın herkesin hakkı olduğunu, dijitalleşmenin getirdiği fırsat eşitliğinden herkesin yararlanması gerektiğini düşünüyoruz. Teknoloji-insan işbirliğinden güç alan, toplumumuzu daha iyi bir geleceğe taşıyacak işler yapmaya devam edeceğiz” dedi.