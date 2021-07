Işın Karaca takipçisine ateş püskürdü!

Kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile dolu dizgin aşk yaşamaya devam eden ünlü şarkıcı Işın Karaca , sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor. Karaca'nın son paylaştığı videoya gelen yorum, ünlü şarkıcıyı sinirlendirdi.

"FİLE DÖNMÜŞSÜN"

Kariyerinin 15 yılını kilolarıyla mücadele ederek geçirdiğini söyleyen, "Filtreler sayesinde hepimiz androjen gibiyiz" diyen Işın Karaca estetik yaptırdı. Estetik operasyon geçiren Işın Karaca, öncesini ve sonrasını paylaştı. "Fransız askısının yeni sürümü" diyen Karaca'nın elmacık kemikleri dolgunlaşıp havaya kalktı, dudaklar dolgunlaştı, çene biraz sivrildi" açıklamasını yaptı. Karaca, yeni haliyle ilgili şunları söyledi:"Ben de her kadın gibi dış görüntümün yaşlanmasını istemiyorum. Ruhum 28 ama dış kaporta aynı şeyi söylemiyordu. Pandemi hepimizi ruhsal, fiziksel ve psikolojik olarak etkiledi. Bazen aynaya bakamayacak hale gelmedik mi kızlar? Altı haftadan beridir planladığımız bu minik narkozsuz operasyonu gerçekleştirdik. Fransız askısı diye adlandırılan müdahalenin yeni sürümü. Soldaki beni de çok seviyordum, hala seviyorum. Ama sağdaki bana bayıldım. Yer çekimine karşı gelemeyen her kas ve yağ dokusu yere doğru iner fotoğrafta görüldüğü gibi. Aslında yapılana kadar ben de ne kadar yıprandığımın farkında değildim. Geleneksel botoks ve dolgu işlemleri artık hemen hemen her kadın ve erkeğin hayatında var, migren ve diş gıcırdatma tedavisinde bile kullanılıyor. Hanımlar, beyler.Tıp ve teknoloji geliştikçe yaşlanmak yok. Bugünü kendimi yenilemeye adadım."