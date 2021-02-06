Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan kayıplara karıştı! Hapis cezası...

Işın Karaca ’nın eski eşi Sedat Doğan’a cezaevi yolu göründüğü iddia edildi. Doğan’ın, Ali İhsan Haykır’ın kamera ve bilgisayarını çalma suçundan hakkında açılan dava geçtiğimiz gün sonuçlandı.

KAYIPLARA KARIŞTI

9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan Doğan’ın, tüm sosyal medya hesaplarını ve evini kapatıp, kayıplara karıştığı söyleniyor.

Polis her yerde Sedat Doğan'ı aramaya başladı. Işın Karaca 'da kızının velayetini alıp, kendisini tehdit eden eski eşine uzaklaştırma kararı almıştı.

2013 YILINDA BOŞANDILAR

Işın Karaca, 2011 yılında Sedat Doğan ile nikah masasına oturmuş, aynı yıl kızları Mia dünyaya gelmişti. İkili, evliliklerini yürütemedi ve 2013 yılında resmi olarak boşandı.

Aralarında Demet Akalın 'ın da bulunduğu birçok ünlü ismi dolandırdığı iddia edilen Sedat Doğan Brezilya 'ya gitti. Doğan, yıllar sonra Sao Paulo'da yemek yediği restoranda kredi kartı hırsızlığı yaparken yakalandığı haberleriyle gündeme geldi. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Sedat Doğan, birkaç gün sonra da laptop çalmak suçuyla tutuklandı.

"KIZIM BABASININ SOYADINI TAŞIMASIN"

Ünlü popçunun, "Kızım babasının soyadını taşımasın" diyerek açtığı dava kabul edildi. 6 yaşındaki Mia'nın, 'Doğan' olan soyadı 'Karaca' olarak değiştirildi. Bu soy ismi 18 yaşına kadar sürecek olan Mia, reşit olunca kullanacağı soy ismi kendisi belirleyecek.

Işın Karaca, verdiği bir röportajda, "Mia 18 yaşına geldikten sonra babasıyla görüşüp görüşmemek onun kararı olacaktır. 18'ine gelene kadar karar yetkisi bende" ifadelerini kullanmıştı.

Doğan, Türkiye’ye gelmeden önce Işın Karaca’yla evliliğinden olan kızı Mia’ya yeniden soy adını vermek ve babalık haklarını geri alabilmek için dava açacağını söylemişti.

IŞIN KARACA'DAN SERT SÖZLER!

Bu durumun gerçekleşmemesi için uğraşacağını söyleyen Işın Karaca ise sosyal medya hesabından, Türkiye'ye gelen Sedat Doğan için şu sözleri söylemişti;

“Bugüne dek hep susmayı tercih ettim ancak benim de bir sınırım var! Bana ve öncelikle evladıma yönelik eylemler nedeniyle cevap hakkımdan ziyade bilgi verme hakkımı kullanıyorum. Mia’nın biyolojik babası... Sanki hiçbirimiz geçmişi bilmiyoruz, ülkemize sanki bir kahramanmış gibi giriş yaptı ve gözaltına alındı. Tabİi ki ifadesini verip serbest kalabilir. Sonunda her zaman olduğu gibi yüce yargı kararını verir. Kısaca, basına 'arkadaşım' diye dün hava alanında tanıttığı beyefendi, bir polis memuru. Algılarınız karışmasın diye bunu yazıyorum. Bu şahıs 2 buçuk senedir ülkemiz de yok. Peki o yokken mı açtım ben bu davaları? Hayır. Bu davalar tam 6 yıldır devam ediyor. 6 senedir bu şahsın, kızım ile bir alakası yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri, Mia’nın soy ismini neden mi değiştirdi; çünkü hiç bir kimse, annesi babası dahil, bir çocuğun haklarını ihlal edemez. Yüzünü yere düşüremez. Kimse bir çocuğun geleceğini karartamaz. Bunu ben değil, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve Mahkemeleri karar verdi. Ve hiçbir insan hukuktan üstün değildir!

Gel gelelim tüm gerçeklere... Yüce Türk yargısı diyor ki; Ey ilgili şahıs, sen Mia Büyükkaraca ile kişisel ilişki kuramazsın. Kızım ile alakalı, iyi dahi konuşamazsın, çünkü senin iyini kabul etmiyoruz. Senin iyi konuşamayacağın, çocukla ilgilenemeyeceğin, ona örnek bir birey olamayacağını, Mia’nın pedagojik gelişimin bozabileceğini daha önceden tespit edilip, mahkemelerce onaylanmıştır. Mahkeme kararı sonrası değiştin mi? Hayır... Bir Aile Mahkemesi kararı gereğince, sen artık çocukla alakalı iyi ya da kötü konuşamazsın. Nerede mi konuşursun? Mahkemede, basına karşı değil. Aksi bir karar alınana kadar konuşamazsın. Nokta. Cezası hapislik…

Kişisel ilişki sebebiyle çocuğun huzuru tehlikeye girer veya anne baba bu yükümlülüklerine aykırı hareket eder veya çocuk ile ciddi olarak ilgilenmezlerse kişisel ilişki kurma hakkı kendilerinden alınabilir. İddia dinlenen tanık beyanları Balıklı Rum Hastanesi’nden alınan rapor, mahkememizce alınan uzman raporu ve dosyadaki tüm de delillerin değerlendirilmesi sonucunda, davalının çocuğun eğitilmesi ve yetiştirilmesine olumsuz örnek teşkil edecek yaşama biçimi benimsemediği, her ortamda uyuşturucu aldığı, Çocukla düzenli şahsi ilişki kuramadığı, çocuğu aldığında ilgilenmedi, çocuğunun güvenliğini tehlikeye soktu, anlaşıldığından yasal şartlar gerçekleşmiş olmakla davalının çocukla şahsi ilişkisinin kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir. Mahkemenin gerekçesi budur.

Türk Ceza Kanunu’nda aile düzenine karşı suçlar arasında nitelendirilen aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçunun, madde 233/3 teki tanımı, velayet hakları kaldırılmış olsa da ihtiyati sarhoşluk, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılması ya da onur kırıcı tavır ve hareketlerinin sonucu maddi ve manevi özen noksanlığı nedeniyle çocuklarının ahlak, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan ana veya baba üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu da unutulmasın lütfen. Havalimanında bu şahsı karşılayan gazeteci arkadaşlarım, yine 8 yaşındaki bir masum kızımın üzerinden magazin gündemi yaratmaya çalışmanıza sadece yazık diyebiliyorum. Ama bilin ki biz, değerli avukatlarımla, buna da müsaade etmeyeceğiz.

Ben yüce Türk adaletine sığındım arkadaşlar. Herkes hakkını mahkemede arayacak. Sosyal medyadan ve benim adımı kullanarak medyayı meşgul etmeyecek. Reklamın, benim adım geçtiği için olduğu hatırlanmalı. Kapı gibi bir hukuk ekibim var. Sevgi dolu bir ailem. Değişmez dostlarım ve benim sevdiklerim tüm gerçekleri biliyor. Ama artık sizin de bilmeniz gerektiğini düşündüm. Bugüne kadar verdiğim hukuk savaşın 10 katını, sevgili Avukatım Levent Karakoç ile birlikte vermeye devam ediyorum. Kanunlarımızın, çocuklarımız için son derece önemli yasa ve düzenlemeler var ve bunların hepsini sonuna kadar vazgeçmeden kullanacağım.”