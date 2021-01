Işın Karaca: Lütfen artık benim fotoğraflarımı paylaşma!

Işın Karaca ile Merve Boluğur arasındaki gerilim artıyor. Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde şarkı yapacağını açıklamış, Işın Karaca onu “Bir sen eksiktin güzel kız” diyerek ti’ye almıştı. Bunun üzerine ise Boluğur’un yakın çevresine Karaca için “Işın’ın derdi benim zayıf olmam. Zayıf kadınlara her zaman düşmandır” dediği iddia edilmişti.

KADININ EN BÜYÜK DÜŞMANI YİNE KADINDIR

Geçtiğimiz gün Karaca ile kendi fotoğrafını Instagram ’dan paylaşan oyuncu, “Ben bütün kadınların kusursuz olduğunu düşünüyorum” demişti. Işın Karaca’dan Boluğur’a yanıt gecikmedi. Eski ve yeni halini Instagram’dan paylaşan Karaca, şu notu yazdı: “Atalarımız s¸o¨yle buyurmus¸:“Bu¨yu¨k lokma ye amma bu¨yu¨k so¨z konus¸ma” illa da konus¸acaksan agˆızından c¸ıkanı kulagˆın duysun ve her so¨zu¨nu¨ iyi tart!Bu iki kadın da benim.Ben beni seviyorum!!Her s¸eklimle!!!Kapı kapı kilolarımı vermek ic¸in dolas¸tıgˆım dogˆrudur! Yine as¸ırı bir kilolanmam olsa yine dolas¸ırdım.Ayıp degˆil ki kilolu olmak!Ama ben du¨nyada var olan bu¨yu¨k bir bas¸arı ile geldigˆim noktaya geldim.I·lk u¨nlu¨ oldugˆumda 20 sene o¨nce 110kiloydum! Bu ne demek biliyor musun gu¨zel kız!S¸is¸mandım!!Ama ses aynı ses!Kadın aynı kadın!Gu¨zellik c¸ok o¨nemli bir kavram degˆilAllah’ımın bana bagˆıs¸ladıgˆı ses ile hayatımı idam ediyorum ve her gu¨nu¨m ic¸in s¸u¨krediyorum!Kendimce kendime gu¨zelim. Kimsenin onayına ihtiyac¸ım da yok.Kimsenin gu¨zelligˆini yada zayıflıgˆını kıskanacak halim yok c¸u¨nku¨ o arada o zayıf ve mu¨zik piyasasındaki bu¨tu¨n gu¨zel kızlar benim gibi s¸arkı so¨yleme derdindeydi.Sen ki gec¸mis¸inde marka yu¨zu¨ oldugˆun u¨ru¨nlerin her boyuttaki kadına satıldıgˆını bilirken bo¨yle talihsiz bir ac¸ıklama ile kendini baltalıyorsun!S¸imdi sana zahmet elindeki telefonu artık kenara koy!Kendine sana yalansız konus¸acak 2-3 dost edin.Ve lu¨tfen artık benim fotogˆraflarımı vs paylas¸ma!O¨zru¨n kabahatinden bu¨yu¨k!!Kadının en bu¨yu¨k du¨s¸manı hep kadındır!Ama ben sana so¨z veriyorum, o s¸arkıyı okuyacaksın ya! stu¨dyona gelip okutmayı ben yaptırayım.Sana iyiligˆim dokunsun..I·yilik bulas¸ıcıdır arkadas¸lar..Unutmayın...