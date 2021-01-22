Işın Karaca: Lütfen artık benim fotoğraflarımı paylaşma!

Işın Karaca ile Merve Boluğur arasındaki gerilim artıyor. Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde şarkı yapacağını açıklamış, Işın Karaca onu “Bir sen eksiktin güzel kız” diyerek ti’ye almıştı. Bunun üzerine ise Boluğur’un yakın çevresine Karaca için “Işın’ın derdi benim zayıf olmam. Zayıf kadınlara her zaman düşmandır” dediği iddia edilmişti.

KADININ EN BÜYÜK DÜŞMANI YİNE KADINDIR