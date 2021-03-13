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Işın Karaca isyan etti! 'Ekrana çıkarıp memişko memişko sallarsan...'
"Biz, gerçekten bir meziyetimiz olduğu için ünlü olduk" diyen Işın Karaca, "Artık dünyanın en kolay şeyi ünlü olmak" ifadesini kullandı. Karaca, zamanında müzik kanallarında yayınlanan videolar üzerinden teknolojinin geldiği nokta konusunda çekincelerini de dile getirdi.
Işın Karaca, Posta gazetesinden Oya Çınar'a röportaj verdi. 48 yaşındaki şarkıcı; pandemi döneminden kariyerine, aşk hayatından teknolojiye bakış açısına kadar bir çok konuda açıklamalar yaptı.