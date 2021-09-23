İsim değişikliğiyle ilgili flaş karar! Trans birey...

Yerel mahkemenin bir trans bireyin “cinsiyet değişikliği ameliyatı” olmadığı için isim değişikliği talebini reddetmesini AYM hak ihlali saydı ve yeniden yargılama istedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), biyolojik cinsiyeti erkek olan H.K. adlı trans bireyin, sosyal yaşantısını bu şekilde sürdüğü ve çevresinde isminin bir kadın ismi olan “D.” olarak değiştirilmesi istemiyle yaptığı başvurular ve buna ilişkin açtığı davaların, “cinsiyet değişikliği ameliyatı olmadığı” gerekçesiyle reddedilmesini, “özel hayata saygı hakkının ihlali” saydı.

Yüksek mahkeme kararında, derece mahkemelerinin kararlarının Medeni Kanun’un cinsiyet değişikliği ameliyatının gerçekleşmesi akabinde kişisel durum sicilinde gerekli düzeltmelerin yapılmasına ilişkin şartları düzenleyen maddesine dayandırıldığı ancak cinsiyet değişikliği ameliyatı sonrasındaki işlemleri düzenleyen maddenin, “isim değişikliği” talebinin reddine gerekçe kabul edilemeyeceği belirtildi.

Anayasal ihlal