Işıl Yücesoy gençliğini paylaştı! "Tam 40 yıl..."

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan usta oyuncu Işıl Yücesoy, sosyal medya hesabında 40 yıl önce çekilen gençlik fotoğrafını ve şimdiki halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Işıl Yücesoy, sosyal medya hesabında 40 yıl önce çekilen gençlik fotoğrafını ve şimdiki halini paylaştı. Yücesoy, fotoğrafın altına "İki kare arası tam 40 yıl 1981- 2021... Fark etmeden benzer pozu vermişim... Ne çok anı, ne çok yaşanmışlık... Her anına bin şükür... " notunu düştü.

ANNEANNE OLDU



Öte yandan usta oyuncu Işıl Yücesoy'un kızı Meneviş Cılızoğlu, geçtiğimiz mayıs ayında anne olmuştu. Anneanne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü isim, zaman zaman torunuyla verdiği pozları da takipçileriyle paylaşıyor.