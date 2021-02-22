Işıl Reçber: Hala yerimde olmak isteyen var mı?

Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber daha önce boynundan ve kolundan sakatlanmıştı. Bu kez de dizi döndü.

Geçtiğimiz günlerde de kick boks yaparken nazara geldi. Posta'dan Halil Kalmuk'un haberine göre; Işıl Reçber'in bu kez dizi döndü. Ameliyat olana kadar da fizyoterapi tedavisi görecek. Işıl Reçber, “Üç gündür hastanelerde koşturuyorum. Tekme atarken dizim döndü, ön çapraz bağlarım koptu. Ciddi bir sakatlık yani. Fizyoterapi ile şimdilik ödemi ve kanamayı durdurmaya çalışıyorlar.

'Hâlâ yerimde olmak isteyen var mı acaba?'

Bana hep ‘Hayat size güzel, sizin yerinizde olmak vardı’ diyorlardı. Hâlâ yerimde olmak isteyen var mı acaba, merak ediyorum? Yine de asla isyan etmiyorum. Böyle bir sıkıntıyı yaşamam gerekiyormuş, bu da Allah’tan” diye konuştu.