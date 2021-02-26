Işıl Reçber ameliyat oldu! Sağlık durumu...

Eski milli futbolcu Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, geçtiğimiz günlerde spor yaparken sol dizi min dönmesi sonucu ön çapraz bağı koptu.

Ameliyat olan sosyetik güzel "Yaşadığım talihsiz sakatlığımdan dolayı göstermiş olduğunuz ilgi, alaka, dua, sevgi, pozitif enerjilerinizi inanılmaz hissediyorum ve tek tek cevap veremesem de hepinize minnettarım. Hiç yalnız kalmadım sizler ve dostlar sayesinde bu süreç sırasında sol dizimin dönmesi sonucu ön çapraz bağım koptu maalesef. Bilindiği üzere çok önemli ve zor bir sakatlıktır bu" ifadelerini kullandı.