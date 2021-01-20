Işık Plastik halka arz ne zaman, hisseler hangi bankalar üzerinden arz edilecek? Işık Plastik hisse kodu belli oldu mu, nasıl alınır?

Işık Plastik halka arz ne zaman? Halka arz başvurusu geçtiğimiz hafta onaylanan Işık Plastik, sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemi yoluyla halka arzında 21-22 Ocak 2021 tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleştirilecek. 30 yılı aşkın sektör deneyime sahip Işık Plastik’in halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Işık Plastik hisse kodu belli oldu mu, nasıl alınır? Işık Plastik halka arz aracı kurumlar…

Işık Plastik halka arz ne zaman, sorusu yanıt buldu. Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi yoluyla halka arz olacak şirket için 21-22 Ocak 2021 tarihlerinde 10.30-13.00 saatleri arasında iki gün süre ile talep toplanacak. Işık Plastik paylarının birincil halka arzı, Garanti BBVA Yatırım’ın liderliğinde gerçekleştirilecek. Kurumun halka arzda talep toplama fiyatı ise 16,10 TL olarak belirlenmiş durumda. Işık Plastik’in toplam 11.286.293 TL nominal değerli payı halka arz edilecek.

Şirketin arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 21,8 olacak.

Halka arz süreci ile ilgili bilgi veren Işık Plastik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Abdullah Çeker, “Hali hazırda 60’a yakın ülkeye ürün ihracatı yapıyoruz. Son açıklanan bağımsız denetim raporumuzda da belirtildiği üzere 30 Eylül 2020 itibariyle ihracatımızın toplam satışlarımız içindeki payı yüzde 78’dir.

Yurt dışında özellikle ABD’ye yapılan satışlarımız son dönemde önemli derecede arttı.

2017 yılında 1,9 milyon TL olan ABD satışlarımız 2020’nin ilk 9 ayında 70 milyon TL’ye yaklaştı. Işık Plastik olarak 30 Eylül 2019-30 Eylül 2020 arasındaki 12 aylık dönemde net satış rakamımız 366 milyon TL’ye, faaliyet karımız 104 milyon TL’ye ve net karımız ise 52 milyon TL’ye ulaştı.” dedi.

Halka arzdan elde edilecek fonun nasıl değerlendirilecek?

Halka arzdan elde edilecek fonun kullanımına da değinen Çeker, “Halka arz sonrası elde edeceğimiz geliri ağırlıklı olarak büyümenin finansmanı için kullanmayı planlıyoruz. Bu kapsamda gelirin yüzde 35 ila 50’sini işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, yüzde 15 ila 30’unu yatırım harcamaları ve kalan yüzde 25 ila 40’ını ise kredi borçlarının geri ödenmesi için kullanacağız” dedi.

Yeni fabrika yatırımları

Hali hazırda Işık 1 isimli; 22,689 m2 arsa üzerinde 14,807 m2 kapalı alana sahip fabrikaları ile hizmet sunduklarını anlatan Çeker, devam eden yeni yatırımlarına da dikkat çekti. Çeker; “Bu yatırım ile birlikte mevcut 14.807 m2 kapalı alanımızı 11.871 m2 artırarak tesislerimizin toplam kapalı alanını 26.678 m2’ye çıkaracağız. Devam eden inşaatı Mart sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz.

Hali hazırda yaklaşık yüzde 75’i tamamlandı. Üretimin ise Ağustos 2021’de başlamasını planlıyoruz. Bu tesisimizde yurtiçi pazarda ithal edilen çizilmez levha ve aynalı levha yatırımlarını yaparak yerli üretimi hayata geçireceğiz. Ayrıca halka arz sonrası Işık 1 fabrikasında buğu tutmayan levha kaplama hattı yatırımı yapmayı planlıyoruz. Aynalı, çizilmez ve buğu tutmayan levha kaplama hatları için toplam 13,6 milyon TL yatırım yapılacağını öngörüyoruz” dedi.

Işık Plastik halka arz hangi bankalardan, nasıl yapılacak?

Işık Plastik halka arzına katılmak için öncelikle halka arz edilen bankadan bir hesap açmanız gerekecek. Ardından bankayla görüşerek ya da online işlemler üzerinden yatırım hesapları üzerinden borsa hesabı açtırmanız yeterli olacaktır. Hesapta yeterli bakiye varsa eğer bu bakiyeyle hisse senedi halka arz başvurusunda bulunarak işlem yapılabiliyor. Işık Plastik Garanti BBVA üzerinden halka arz edilecek.