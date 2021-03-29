IŞİD Mozambik'in Palma kasabasını ele geçirdi

IŞİD terör örgütü militanları tarafından Çarşamba gününden bu yana kuşatma altında olan Palma bölgesinde çatışmalar devam ediyordu. Gerçekleşen çatışmaların ardından terör örgütü militanlarının kasaba halkının bölgeyi boşaltmasının ve ordu nun bölgeyi bugün akşam saatlerinde terketmesinin ardından Palma kasabasını ele geçirdiği öğrenildi.

Mozambik Savunma Bakanlığı Sözcüsü Omar Saranga, ordu ile terör örgütü arasındaki çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamalarda, militanların kuşattığı bir otelde mahsur kalan yedi kişinin kaçmaya çalışırken öldürüldüğünü duyurmuştu.

Palma kasabasında kıyı şeridindeki onlarca teknenin saldırıdan kaçan sivilleri kurtarmak için deniz seferleri düzenlediği belirtilirken, k yüzlerce kişinin ormanlara ve çevredeki kasabalara kaçtığı öğrenildi.

IŞİD terör örgütünün 2017'den bu yana saldırılar düzenlediği ve orduya çatıştığı bölgede, bugüne kadar 2.500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 700 binden fazla kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.