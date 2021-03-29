29 Mart 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.394 0.86 EURO 9,6540 0.96
USD 8,1880 1.34 ALTIN 449,160 -0.21
CANLI BORSA
TÜMÜ

IŞİD Mozambik'in Palma kasabasını ele geçirdi

29 Mart 2021 Pazartesi - 17:52 | Son Güncelleme : 29 03 2021 - 17:58

AFP'de yer alan habere göre IŞİD terör örgütü Mozambik'in Palma kasabasını ele geçirdi.


IŞİD terör örgütü militanları tarafından Çarşamba gününden bu yana kuşatma altında olan Palma bölgesinde çatışmalar devam ediyordu. Gerçekleşen çatışmaların ardından terör örgütü militanlarının kasaba halkının bölgeyi boşaltmasının ve ordunun bölgeyi bugün akşam saatlerinde terketmesinin ardından Palma kasabasını ele geçirdiği öğrenildi.
 
Mozambik Savunma Bakanlığı Sözcüsü Omar Saranga, ordu ile terör örgütü arasındaki çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamalarda, militanların kuşattığı bir otelde mahsur kalan yedi kişinin kaçmaya çalışırken öldürüldüğünü duyurmuştu.
 
Palma kasabasında kıyı şeridindeki onlarca teknenin saldırıdan kaçan sivilleri kurtarmak için deniz seferleri düzenlediği belirtilirken, k yüzlerce kişinin ormanlara ve çevredeki kasabalara kaçtığı öğrenildi.
 
IŞİD terör örgütünün 2017'den bu yana saldırılar düzenlediği ve orduya çatıştığı bölgede, bugüne kadar 2.500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 700 binden fazla kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

ETİKETLER

IŞİD Mozambik Palma
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.